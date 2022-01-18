«Спецавтохозяйство» настаивает на своем праве доступа к данным ГЛОНАСС перевозчиков мусора

МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» не согласно с решением административной комиссии УФАС Новосибирской области и направило в Арбитражный суд региона заявление о признании решения антимонопольщиков незаконным, сообщила пресс-служба мэрии.

— Согласно позиции МУП «САХ» хозяйствующий субъект, являясь оператором по транспортированию отходов, не относящихся к твердым коммунальным, для исключения размещения на полигоне не указанных в договоре отходов, транспортирования одним транспортным средством разного вида отходов (раздельный учет по видам отходов: ТКО и не ТКО) и для исключения размещения отходов в несанкционированных местах, а также во исполнение требований законодательства перевозчик обязан обеспечить доступ к информации, передаваемой с использованием аппаратуры спутниковой навигации, предоставлять копии маршрутных журналов оператору по размещению отходов для осуществления соответствующего контроля со стороны владельца объекта размещения отходов (полигона) и во избежание применения к последнему необоснованных обвинений и санкций со стороны органа, осуществляющего федеральный государственный экологический контроль (надзор), — говорится в пресс-релизе.

Судя по сообщению, речь идет о том, что УФАС посчитало неправомерным одно из требований «САХ» к перевозчикам: по оснащению транспортных средств, используемых для перевозки отходов, системой ГЛОНАСС и предоставлению доступа к этим сведениям муниципальному предприятию.

В соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 (ред. от 18.03.2021), в отношении каждого мусоровоза должен вестись маршрутный журнал по утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации форме. В нем должна указываться информация о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) ТКО. Такой журнал может вестись в электронном виде. Оператор по обращению с ТКО, осуществляющий их транспортировку, обязан в течение одного рабочего дня предоставить региональному оператору, органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органам местного самоуправления по их запросу копию маршрутного журнала, а также обеспечить доступ к информации, передаваемой с использованием аппаратуры спутниковой навигации в порядке, предусмотренном договором на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.

Согласно постановлению правительства РФ от 25.08.2008 № 641 (ред. от 12.11.2016) «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» оснащению аппаратурой спутниковой навигации подлежат в том числе транспортные средства, используемые для транспортирования ТКО.

В соответствии с ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» (п. 10 ст. 24.6) операторы по обращению с ТКО, владеющие объектами обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, данные о месте нахождения которых включены в территориальную схему обращения с отходами, обязаны принимать ТКО, образовавшиеся на территории субъекта РФ и поступившие из других субъектов с учетом соглашения, заключенного между субъектами РФ, только на основании заключенных с региональными операторами договоров об осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с ТКО и не вправе отказываться от заключения таких договоров, подчеркивает пресс-служба мэрии.

В силу положения статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая, что подобные положения в сфере транспортирования отходов, не относящихся к ТКО, прямо не урегулированы законодательством, в отношениях между хозяйствующими субъектами может применяться принцип аналогии закона. Применение указанного принципа в данном случае, по мнению МУП «САХ», является целесообразным и обоснованным, так как различия между поступающими на полигоны для размещения ТКО и иными отходами не всегда возможно определить визуально.

Напомним, 10 января пресс-служба УФАС Новосибирской области сообщила, что «Спецавтохозяйство» навязывало партнерам невыгодные условия договора, а именно: включило в договор на оказание услуг по размещению отходов, не являющихся твердыми коммунальными отходами, требования о предоставлении доступа к системе ГЛОНАСС транспортного средства. Ранее Новосибирское УФАС России направляло предупреждение о прекращении действий с признаками нарушения закона о защите конкуренции. Но предупреждение не было выполнено в установленный срок. В итоге на «Спецавтохозяйство» наложили штраф в размере 300000 рублей за злоупотребление доминирующим положением.

Сегодня УФАС сообщил еще об одном решении, вынесенном в отношении муниципального предприятия. Его обязали заключить договор с перевозчиком на прием отходов — спецодежды.

МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» занимает доминирующее положение на рынке услуг по размещению отходов IV-V класса опасности на территории Новосибирской области. Управляет двумя городскими полигонами — Гусинобродским и Левобережным, в качестве перевозчика обслуживает Первомайский, Кировский и Советский районы.