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Новосибирские аграрии просят провести новую переоценку земли

  • 08/06/2021, 19:02
Автор: Евгения Серёгина
Новосибирские аграрии просят провести новую переоценку земли
Инвентаризация земель, проведенная в прошлом году, повысила стоимость аренды некоторых участков в разы.

Предприятия АПК Новосибирской области направили коллективное обращение в Заксобрание региона с требованием изучить ситуацию, сформировавшуюся после переоценки кадастровой стоимости земли для отрасли. Ранее редакция Infopro54 уже сообщала о том, что в некоторых районах объем арендной платы за землю в итоге вырос в разы. Среди обратившихся — такие предприятия, как АО СХП «Ярковское», АО «Морские нивы», ООО «Морской», ООО АФ «Семена Приобья» и другие.

На территории хозяйства, к примеру, десять земельных участков в пользовании для сельхозпроизводства, рассказывает директор МКУ «Управление сельского хозяйства» Александр Соболев. Из десяти два получили переоценку в разы больше, чем было. Это, соответственно, потянуло за собой рост арендной платы. Например, «Ярковское» если раньше по отдельным полям платило 150 тысяч, то сейчас уже 600 тысяч. Причем переоценку делали без выезда на место.

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

По словам Соболева, аграрии района предлагают нанять независимых оценщиков, а если результаты их оценки совпадут с полученными ранее, то уже разбирать ситуацию в судебных инстанциях. Напомним, ранее о повышении стоимости земельных участков сообщали аграрии Ордынского района.

Помимо арендной платы, в качестве последствий такого пересчета отметили и возможный рост налоговой нагрузки. Это касается как сельских, так и городских товаропроизводителей.

Существует кадастровая стоимость и налогообложение данного участка, рассуждает депутат, гендиректор АО «Сибиар» Виктор Кушнир. Мне интересно, как изменилось поступление налогов? Я говорю с позиции собственника. Почему-то как только в городе меняется кадастровая стоимость, сразу приносят дополнительный налог. Люди говорят: кадастр увеличился в 40 раз. Ладно, если с 1 до 40 рублей, тогда сборы не увеличатся. Второе: мы можем определить урожайность, исходя из которой определяется стоимость земли. Условно говоря, я обрабатываю землю, и когда мне приносят налог, я его плачу из своих доходов. Эти моменты должны быть учтены.

По словам начальника областного департамента земельных и имущественных отношений Романа Шилохвостова, недовольство аграриев, скорее, исключение, чем правило.

Мы пришли к выводу, что рынка у нас нет: кто в лес, кто по дрова, считает Шилохвостов. Стоимость аренды прыгает от 41 рубля до 3-5 тысяч. Почему, непонятно. Мы запросили мнения всех глав районов и предлагаем в части сельхозземли определять аренду по кадастровой стоимости: установить базовый процент и установить возможность каждому муниципалитету принимать повышающий и понижающий коэффициенты. 99% глав нам подтвердили, что это правильно, потому что рыночный оценщик не может нормально оценить стоимость земли. Нанятые оценщики залетные люди из других областей, которые ни во что не вникали.

Налоги за землю у сельхозпредприятий и дачников Новосибирской области резко выросли

Налоги за землю у сельхозпредприятий и дачников Новосибирской области резко выросли

 По словам чиновника, информация о причинах переоценки и ее ходе своевременно была доведена до глав районов, но по непонятным пока причинам оказалась недоступна для отдельных аграриев.

Когда мы приступили к этой работе, то запросили всех, кого только можно, начиная от федеральных структур, заканчивая муниципалитетами: дайте любую информацию по проверкам, по фактическому использованию земли, сообщает Шилохвостов. Я везде прошу глав районов вникнуть, провести встречи с аграриями, потому что кадастровая оценка это совместное творчество. Мы формально не можем знать, что происходит с землей. У нас 270 тысяч участков, на каждый оценщик не будет выезжать. А сейчас по закону вся Россия должна провести единоразово оценку всех категорий. Но мы, к сожалению, убедились, что канал через муниципалитеты практически не работает.

Как рассказывает начальник департамента, главе Новосибирского района было направлено соответствующее письмо с просьбой проинформировать аграриев, однако никакого отклика на него не последовало.

О «трудностях перевода» и их негативных последствиях как для чиновников, так и для собственников и арендаторов земли говорит зампредседателя комитета Денис Субботин.

У нас основные проблемы связаны с координацией работы, заявил он, обращаясь к региональным чиновникам. Люди пишут, что оценка началась в июле 2020 года. Налоги вступают в силу с января 2021 года, а о том, что их участок переоценили, многие еще не знают. На 16 апреля 2021 года уже вроде все переоценили, а результаты оценки опубликованы на 50%. Ладно, у нас тут 30-40 товаропроизводителей, если в 2023 году переоценка будет сделана по всей области (это и крестьяне, и жители коттеджных поселков), а потом у людей возникнут вопросы, вы не справитесь. 2023 год это еще наш созыв будет, и нас вместе с вами разорвут, если такое случится.

Напомним, что, по информации ГБУ «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации», проведена оценка 270 тысяч земельных участков. Кадастровая стоимость участков для размещения садов и огородов выросла на 13% (по сравнению с 2013 годом), остальных земель сельхозназначения — на 8% (по сравнению с 2015 годом). В 19 муниципальных образованиях произошло снижение кадастровой стоимости участков на 40% (к 2015 году), в 11 — увеличение.

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Рубрики : Экономика Власть Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : стоимость земли переоценка кадастр Аграрии


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