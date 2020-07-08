В правительстве Новосибирской области новые кадровые назначения

Исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, наконец, назначен на должность министра ведомства. Об этом говорится в пресс-релизе правительства региона.
— Лев Николаевич более 4 лет замещал должность заместителя министра экономического развития, входит в состав Федерального резерва управленческих кадров и резерва управленческих кадров Новосибирской области, — напоминает пресс-служба правительства.
Еще одно назначение произошло в министерстве культуры. Наталья Ярославцева вновь получила пост министра культуры Новосибирской области. В пресс-службе правительства отмечают, что в последнее время она возглавляла Общественный совет по культуре при министерстве культуры Новосибирской области.
Наталья Ярославцева до 2008 года работала в новосибирской гимназии №10. Потом возглавляла департамент культуры Новосибирской области, а в 2010-м стала министром. С поста главы регионального ведомства она ушла осенью 2013 года. По собственному желанию.
Татьяны Людмилиной, второй — с театром «Глобус».
Внутри правительства также произошли кадровые рокировки. Экс-депутат Госдумы Ирина Мануйлова, до этого работавшая в статусе замминистра образования, назначена заместителем губернатора. Игорь Яковлев стал заместителем председателя правительства и продолжит курировать вопросы региональной политики в статусе министра ведомства.
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