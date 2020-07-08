Губернатор Новосибирской области перераспределил полномочия замов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, утверждающее принципы нового распределения функциональных обязанностей в правительстве региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первый блок изменений связан с рядом решений о перераспределении полномочий между заместителями губернатора и заместителями председателя правительства.

Юрий Петухов остается первым заместителем губернатора, руководителем администрации губернатора и правительства области, но его функционал дополняется. К сфере вопросов, которые он теперь курирует, относятся охрана здоровья, лекарственное обеспечение, обеспечение устойчивого функционирования и развития информационного комплекса Новосибирской области, защита информации, организация работы по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов области, обеспечение граждан бесплатной юридической помощью и правовое просвещение населения, обеспечение деятельности мировых судей Новосибирской области. Петухов непосредственно координирует деятельность министерства здравоохранения, министерства цифрового развития и связи, министерства юстиции, управления государственной архивной службы, управления делами губернатора и правительства области, управления информационных проектов и управления по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Игорь Яковлев остается министром региональной политики и при этом становится заместителем председателя правительства. Он будет курировать вопросы региональной политики и подчиняться непосредственно губернатору. Теперь Яковлев отвечает за формирование решений в сфере общественно-политических отношений, ведет вопросы обеспечения взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, с общественными организациями, в том числе с национальными, религиозными, благотворительными организациями и фондами.

Губернатор пояснил, что поводом для этого решения послужили поправки в Конституцию РФ, согласно которым повышается роль регионов и отмечается роль местного самоуправления как уровня в общей структуре публичной власти в РФ.

— Это укладывается в те планы по продолжению муниципальной реформы, которые мы уже обсуждали с главами городов и районов. Судя по всему, после внесения поправок в Конституцию РФ предстоят серьезные изменения федеральных законов и, соответственно, региональных и муниципальных актов, и все это будет перенаправлено на перераспределение полномочий между государственной и муниципальной властью. В связи с этим есть необходимость повысить роль региональной политики внутри нашего правительства. У Игоря Яковлева будут все необходимые полномочия для решения вопросов регионального развития, развития муниципалитетов и внутриполитических вопросов, — отметил глава региона. — Отдельно хотел бы обратить внимание на сферу, которую я называю конкурентным преимуществом Новосибирской области. Это сфера гражданского общества: общественные активисты, организации, некоммерческие социально ориентированные организации, которые действуют на территории нашего региона. Я уделял и буду уделять этому особое внимание. Поэтому функционал минрегиона я замыкаю напрямую на себя.

В правительстве уточнили, что перераспределяется функционал в блоке, который курирует заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. В этом блоке объединяется все, что связано с реализацией нацпроектов «Образование» и «Демография». Это министерство образования, министерство труда и социального развития, министерство физкультуры и спорта, управление ЗАГС. В результате у Нелюбова определены полномочия по вопросам образовательной политики, труда, занятости, социальной защиты населения, опеки и попечительства, физической культуры, спорта, вопросы организации деятельности по исполнению федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Новосибирской области.

Заместителем губернатора назначена Ирина Мануйлова. Она отвечает за подготовку решений в сфере культуры, искусства, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, научно-технической политики, развития инновационной системы Новосибирской области, ведет вопросы, связанные с подготовкой и проведением Международного форума технологического развития «Технопром».

Ирина Мануйлова координирует деятельность министерства культуры Новосибирской области; министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов осуществляет общую координацию деятельности заместителей губернатора Новосибирской области: Сергея Нелюбова, Василия Смирнова, Ирины Мануйловой.

Изменения также касаются сферы строительства, транспорта и дорожного хозяйства — предусматривается отдельное координирование этой деятельности заместителем губернатора Новосибирской области.

— У нас большое количество строительных проектов в стадии реализации. Несмотря на все экономические сложности, мы намерены — и я уверен, что у нас это получится — запустить ряд других инфраструктурных проектов на территории нашего региона. На перспективу создается блок строительства, дорожного хозяйства и транспорта. Вводится должность заместителя губернатора, который будет курировать минтранс и минстрой. Эта позиция остается вакантной до подбора кандидатуры. Этот блок продолжает курировать первый заместитель председателя правительства Владимир Знатков, — отметил Андрей Травников.

Фото редакции