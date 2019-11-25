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В правительстве региона разработали проект дорожной карты развития конкуренции в Новосибирской области

В него включены 33 товарных рынка.
  • 25/11/2019, 12:51
В правительстве региона разработали проект дорожной карты развития конкуренции в Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области состоялось очередное заседание совета по содействию развитию конкуренции в регионе, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития. На нем исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников представил проект перечня товарных рынков и проект плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области до 2022 года. В него включены 33 товарных рынка.

Отмечается. что особое внимание на заседании совета было уделено достижению ключевых показателей по мероприятиям, направленным на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Одобренный советом проект постановления «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области» будет вынесен на утверждение губернатору Новосибирской области.

Фото: Скриншот из презентации 

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