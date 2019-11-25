ФАС остановила конкурс на реконструкцию ВПП в Толмачёво

Информация о приостановке аукциона на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Толмачево (ВПП-2) появилась на сайте Госзакупок. Жалобу в антимонопольное ведомство направило ООО «Сибирский кедр» 21 ноября.

Заявитель, ООО «Сибирский кедр», обратился в УФАС с жалобой на действия заказчика (ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»), который допустил нарушения в конкурсной документации и приложении к ней.

В жалобе, размещённой в реестре, говорится, что в разъяснениях заказчика отсутствуют точные ответы на вопросы, не вносится ясность для анализа проектной документации и подготовки заявки для участия в конкурсе. Заявитель попросил устранить нарушения в одном из приложений к государственному контракту.

Претензии будут рассмотрены в региональном УФАС 27 ноября.

Конкурс на реконструкцию (ВПП-2) объявили 1 ноября. Подача заявок должна была завершиться 22 ноября. Итоги конкурса планировалось подвести 25 ноября. Начальная стоимость работ оценивается в 3,6 млрд руб. Заказчик — Федеральное агентство воздушного транспорта.

Фото: Gensa Gensa