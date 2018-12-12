В правительстве региона заверили, что Омск не рассматривался в качестве допплощадки для проведения МЧМ-2023

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов прокомментировал вопросы подготовки Новосибирска к предстоящему молодежному Чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года.

— Хочу всех успокоить. Новосибирская область готовится к проведению молодёжного Чемпионату мира по хоккею, все мероприятия идут согласно графику. Я не хотел бы комментировать сообщения СМИ о том, что Омск рассматривался в качестве дополнительной площадки для проведения этих соревнований. Согласно всем официальным документам, площадкой молодежного Чемпионата является Новосибирск. Есть письмо Международной Федерации хоккея, где именно Новосибирск указан местом проведения Чемпионата, в международном календаре спортивных мероприятий также указан Новосибирск. Именно это говорил лично Рене Фазель, когда был в Новосибирске вместе с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком и давал старт подготовки молодежного Чемпионата 2023 года, — отметил Сергей Ахапов.

Напомним, что сегодня некоторые СМИ распространили информацию о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) получила от Федерации хоккея России (ФХР) письмо разрешить провести молодежный чемпионат мира 2023 года в двух городах — Новосибирске и Омске, со ссылкой на президента IIHF Рене Фазеля.

Отмечается, что омский «Авангард» в этом году был вынужден переехать для проведения домашних матчей Континентальной хоккейной лиги в подмосковную Балашиху из-за аварийного состояния «Арены-Омск».

— Я знаю о проблемах с дворцом в Омске, там должны эту проблему решить. Думаю, построят новую арену, что будет хорошо для Омска и его команды в КХЛ. Новосибирску не так просто проводить турнир одному, думаю, Новосибирск примет финал чемпионата мира, там может играть сборная России, — цитирует главу IIHF ТАСС.

Фото: Ростислав Нетисов