В преддверии ЕГЭ и ОГЭ мошенники массово атакуют новосибирских школьников

С наступлением весны школьники не только радуются теплу и приближающимся каникулам, но и сталкиваются с неприятным фактом: активизируются мошенники. Те умело пользуются волнением, связанным с предстоящими экзаменами ЕГЭ и ОГЭ, чтобы обмануть учеников и их родителей.

— Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на мессенджер Telegram. Он, к сожалению, стал одним из самых популярных каналов для мошенников, использующих тему ЕГЭ и ОГЭ. Именно там чаще всего распространяются лживые предложения о продаже ответов, «гарантированной» помощи на экзамене и прочие аферы, — рассказывает Артем Шейкин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Еще одна популярная схема — «Гадалка», которая основана на использовании психологической уязвимости, сообщается на сайте Совета Федерации.

Один из последних случаев, о котором стало известно, особенно циничен. Жертвой стала московская школьница, которую мошенница нашла в Telegram. Преступница использовала схему, похожую на обман доверчивых людей, которые обращаются за помощью к гадалкам и экстрасенсам.

Мошенница умело сыграла на страхе подростка перед экзаменами, неуверенности в себе, доверчивости и неспособности критически оценить ситуацию. Она представилась гадалкой, обещающей помочь в сдаче экзаменов, и запросила за свои «услуги» немалую сумму денег.

Хотя схема с «гадалками» работает хорошо, чаще всего мошенники применяют более традиционные методы. Их сценарии повторяются из года в год и обычно связаны с продажей ответов на экзаменационные билеты и «помощью» в сдаче. Подобные сайты с гиперссылками используются для кражи персональных данных.

Родителям и детям следует помнить, что нет никаких законных способов получить ответы на экзаменационные задания заранее. Любые предложения об их продаже являются обманом.

Ранее редакция сообщала о том, что сокращение предметов ОГЭ для девятиклассников одобряют 33% новосибирцев. Почти четверть горожан выступают за сохранение прежних четырех экзаменов.