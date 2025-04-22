Каждый пятый житель Новосибирска скрывает использование ИИ на работе

Новое исследование, проведённое компанией HONOR, показало, что большинство россиян активно применяют искусственный интеллект (AI) в своей работе, считая его эффективным инструментом для повышения производительности. Однако отношение к искусственному интеллекту остаётся неоднозначным: многие предпочитают не афишировать его использование, а некоторые беспокоятся о безопасности персональных данных.
Согласно результатам опроса, 81,5% жителей Новосибирска готовы переложить на искусственный интеллект стрессовые задачи или использовать его в качестве советника. Например, для общения с трудными клиентами, подготовки к собеседованиям, обучения сотрудников или даже для онлайн-знакомств. 54,6% респондентов уже применяли AI в своей работе, а 11,5% делают это ежедневно.
Половина опрошенных россиян (50,7%) стали использовать искусственный интеллект гораздо чаще, чем год назад. А 19,7% с его помощью увеличили доход или нашли дополнительный заработок. Это почти в два раза больше, чем было зафиксировано в исследовании HONOR за 2024 год.
Кроме того, 41% считают, что AI делает рабочую среду более комфортной, а 18,2% — что он помогает снижать стресс и справляться с выгоранием на рабочем месте. Однако 41,7% убеждены, что искусственный интеллект никогда не сможет полностью заменить человека.
Исследование не обнаружило заметной разницы в том, используют ли люди искусственный интеллект с компьютера или со смартфона. В обоих случаях они обращаются к нему с похожими задачами:
Респонденты уже ощущают положительные изменения благодаря искусственному интеллекту:
Интерес к искусственному интеллекту (AI) находит отражение и в готовности платить: согласно результатам опроса, 54,8% новосибирцев готовы платить больше за соответствующие функции в смартфоне. Тем не менее, 22,5% признаются, что не имеют достаточно времени, чтобы в полной мере освоить возможности AI и использовать его с максимальной эффективностью.
Ранее редакция сообщала о том, что в НГУ развернули большую языковую модель для обучения программистов. Искусственный интеллект и нейросети интегрируют в учебный процесс.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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