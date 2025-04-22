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Hyundai зарегистрировал восемь товарных знаков в России

  • 22/04/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Hyundai зарегистрировал восемь товарных знаков в России
Все знаки регистрируются согласно международной классификации товаров и услуг

Южнокорейский бренд Hyundai, который покинул российский рынок, в апреле 2025 года зарегистрировал как минимум восемь товарных знаков. Это следует из данных Роспатента.

Зарегистрированные товарные знаки включают в себя следующие наименования: Hyundai H-1, N Perfomance, N Line, Hyundai Axis, Ellecity, Xcient, Hyundai H100 и Hyundai Coupe.

Все товарные знаки регистрируются в соответствии с 12 классом Международной классификации товаров и услуг, который охватывает автомобили, а также запчасти и аксессуары к ним.

До этого бренд Kia, покинувший российский рынок, также зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков. Один из них может быть использован при проектировании автомобильного завода.

Напомним, что компания IKEA зарегистрировала свой товарный знак в России. Заявку на регистрацию в Роспатент компания подала почти два года назад.

Ранее редакция сообщала о том. что Kia включила Россию в планы продаж на 2025 год. Hyundai Motor Group рассматривает возможность вернуться на российский рынок в свете улучшения отношений между Россией и Соединёнными Штатами.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия

Теги : товарный знак автомобиль Hyundai


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