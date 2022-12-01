В Приангарье суд вынес решение о незаконной продаже лесоматериалов на сумму более 470 млн рублей

Суд в Иркутской области приговорил к шести годам лишения свободы местную жительницу по делу о контрабанде древесины стоимостью более 470 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что члены организованной преступной группы, состоящей из 6 жителей Иркутской области, с февраля 2014 по декабрь 2019 совершали преступления в сфере незаконного оборота лесоматериалов. Они скупали незаконно заготовленную на территории Иркутской области древесину и обрабатывали ее. Затем, используя фирмы, оформленные на подставных лиц, реализовывали лесоматериалы как на территории Российской Федерации, так и с вывозом за рубеж.

– Всего в результате деятельности преступной организации ее участниками совершено три особо тяжких преступления, связанных с контрабандой лесоматериалов общим объемом 97 тыс. куб. м стоимостью свыше 470 млн рублей, а также ряд иных тяжких преступлений в сфере незаконного оборота древесины. Суд приговорил виновную к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также судом удовлетворено ходатайство государственного обвинителя о конфискации в доход государства 70 млн рублей, полученных в результате преступной деятельности, – говорится в распространенном сообщении.

Женщина признана виновной в незаконном обороте древесины в особо крупном размере, совершенный организованной группой (ч. 3 ст. 191.1 УК РФ), контрабанде лесоматериалов в крупном размере, совершенная организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), а также легализации денежных средств, добытых преступным путем, совершенная организованной группой, в особо крупном размере (п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Фото с официальной страницы Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в «ВКонтакте»