Цифровой полис ОМС начнет действовать с 1 декабря: как оформить

Цифровые полисы ОМС в настоящее время доступны в автоматическом режиме всем застрахованным, актуализировавшим свои данные о документах, удостоверяющих личность. Теперь для получения помощи в медицинской организации достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет.

— Ранее оформленные полисы ОМС на материальных носителях продолжают действовать и не требуют замены, — цитирует издание «Российская газета» председателя ФОМС Илью Баланина.

Отныне все дети, родившиеся с 1 декабря 2022 года, будут автоматически вноситься в регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГС.

Кроме того, лица, получившие российское гражданство с того же срока, будут также автоматически вноситься в регистр на основании сведений, переданных ОВД.

— Остальные граждане могут одновременно подать два заявления о включении в единый регистр застрахованных лиц с выдачей нового полиса ОМС и на выбор страховой медицинской организации. При этом никаких жестких сроков по подаче такого заявления не установлено — люди продолжат получать медицинскую помощь по программе ОМС в обычном режиме, поскольку действие ранее выданных им полисов на бумажных и пластиковых носителях никто не отменяет, — пояснили изданию в фонде.

В связи с введением цифрового полиса утверждены и новые правила персонифицированного учета в системе ОМС. Сейчас данные о застрахованных лицах сконцентрированы в Едином регистре застрахованных лиц, что защищает их от дублирования, упрощает процесс оформления документов и делает более эффективным обмена данными между всеми участниками системы.

Если гражданин потерял полис ОМС на материальном носителе, он может обратиться в свою страховую медицинскую организацию, которая выдаст выписку из Единого регистра со штрих-кодом.

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