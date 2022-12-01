Новосибирск получит деньги на строительство музыкальной школы в Академгородке

В ближайшее время на территории Новосибирска благодаря федеральным средствам предстоит реализовать несколько проектов в культурной сферы. Это стало возможным в результате включения культурных объектов в соответствующие федеральные проекты. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть. Первый проект — реконструкция городского музея космонавтики на улице Советской. (В здании ранее работал один из основоположников отечественной космонавтики Юрий Кондратюк. – Ред.). По словам мэра, уже получено подтверждение о вхождении соответствующих мероприятий в федеральную программу.
— У нас есть разработанная проектно-сметная документация, — рассказывает Анатолий Локоть. — Здание сейчас находится в аварийном состоянии. Требуется строить его заново, вернее, проводить его реконструкцию. Мы получили возможность войти в проект благодаря поддержке, в том числе и наших космонавтов. В частности, хотел бы выразить благодарность дважды Герою Советского Союза Владимиру Джанибекову, который возглавляет ассоциацию музеев, посвященных космической тематике.
Второй проект реализуется в рамках федеральной программы «Академгородок 2.0» и касается строительства здания для музыкальной школы по улице Терешковой в Советском районе в течение ближайших 3 лет.
— Состоялось долгожданное решение о получении финансирования на строительство музыкальной школы в Академгородке, — говорит глава города. — Было много обращений жителей. Сегодня музыкальная школа вынуждена ютиться в полуподвальном помещении, ей здание необходимо.
Отметим, что проектно-сметная документация для строительства музыкальной школы на улице Терешковой была разработана еще 8 лет назад. Общая площадь здания составляла более 4 тысяч кв. м. В нем предполагалось разместить 50 учебных классов и концертный зал на 350 человек.
Объем финансирования на музыкальную школу и музей Анатолий Локоть не уточнил.
Ранее реакция сообщала, чем завершилась история «многострадального» театра Афанасьева.
Иллюстрация из презентации проекта музыкальной школы мэрии Новосибирска
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