Новосибирск получит деньги на строительство музыкальной школы в Академгородке

В ближайшее время на территории Новосибирска благодаря федеральным средствам предстоит реализовать несколько проектов в культурной сферы. Это стало возможным в результате включения культурных объектов в соответствующие федеральные проекты. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть. Первый проект — реконструкция городского музея космонавтики на улице Советской. (В здании ранее работал один из основоположников отечественной космонавтики Юрий Кондратюк. – Ред.). По словам мэра, уже получено подтверждение о вхождении соответствующих мероприятий в федеральную программу.

— У нас есть разработанная проектно-сметная документация, — рассказывает Анатолий Локоть. — Здание сейчас находится в аварийном состоянии. Требуется строить его заново, вернее, проводить его реконструкцию. Мы получили возможность войти в проект благодаря поддержке, в том числе и наших космонавтов. В частности, хотел бы выразить благодарность дважды Герою Советского Союза Владимиру Джанибекову, который возглавляет ассоциацию музеев, посвященных космической тематике.

Второй проект реализуется в рамках федеральной программы «Академгородок 2.0» и касается строительства здания для музыкальной школы по улице Терешковой в Советском районе в течение ближайших 3 лет.

— Состоялось долгожданное решение о получении финансирования на строительство музыкальной школы в Академгородке, — говорит глава города. — Было много обращений жителей. Сегодня музыкальная школа вынуждена ютиться в полуподвальном помещении, ей здание необходимо.

Отметим, что проектно-сметная документация для строительства музыкальной школы на улице Терешковой была разработана еще 8 лет назад. Общая площадь здания составляла более 4 тысяч кв. м. В нем предполагалось разместить 50 учебных классов и концертный зал на 350 человек.

Объем финансирования на музыкальную школу и музей Анатолий Локоть не уточнил.

Напомним, что ранее депутаты горсовета Новосибирска в рамках заседания постоянной комиссии по культуре, спорту и молодежной политике заявляли о необходимости более активного участия города в федеральных проектах и программах — в первую очередь как возможности привлечения средств на доведения до ума учреждений культуры. Факт тотального недофинансирования культурных учреждений города подтвердила и вице-мэр Анна Терешкова.

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