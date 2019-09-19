В программу реиндустриализации экономики региона включены два новых проекта

В программу реиндустриализации экономики Новосибирской области решено включить еще два проекта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Один из проектов – национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов, разработанный совместно АО «СКТБ «Катализатор», Институтом катализа СО РАН и НГУ. Работа центра призвана способствовать повышению эффективности нефтеперерабатывающей отрасли России. Второй проект – создание промышленного кластера «Цифровая энергетика», который объединит ресурсы ряда предприятий и наладит выпуск цифрового оборудования для интеллектуальных систем учета и управления потреблением энергии. Разработки откроют новую промышленную машиностроительную отрасль в регионе и упростят работу поставщиков электроэнергии.

Проекты были одобрены рабочей группой по реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года.

В правительстве региона напомнили, что с 2016 года рабочая группа одобрила девять «флагманских» проектов новосибирских предприятий. Эти проекты позволили создать в Новосибирской области 500 высокотехнологичных рабочих мест и в разы усилить производственные и исследовательские мощности предприятий и организаций региона, выйти компаниям на новые объемы производства и новые рынки сбыта. В их числе такие проекты, как производство углеродных нанотрубок и наномодификаторов компанией OCSiAL, производство инновационных медицинских изделий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний компанией «Ангиолайн», масштабный инвестпроект по расширению производства «Элтекс», а также производство вакцины против гепатита «А», которое запустил «Вектор-Биальгам».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области