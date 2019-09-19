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Цифровые концессии предлагают выставлять на торги в едином пакете

Это позволит сэкономить бюджетные средства, получить необходимые цифровые сервисы, а также обеспечить доходность инвесторам.
  • 19/09/2019, 14:10
Автор: Юлия Данилова
Цифровые концессии предлагают выставлять на торги в едином пакете
В концессию по остановкам пока упаковали 200 «умных» платформ.

— Первоначально мы планировали упаковать в концессионный проект 159 «умных» остановок. Однако проанализировали ситуацию и поняли, что не во всех точках, которые определены для их дислокации на выбранных маршрутах, в силу законодательства можно разместить платформы с торговлей. В результате для обеспечения окупаемости проекта для инвестора мы увеличили количество остановок и прочие параметры концессии, — рассказал на круглом столе, посвященном технологиям «Умного города» в рамках форума «Технопром», начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска Максим Леоненко.

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Инвестор готов вложить в «Умные остановки» 1,5 млрд по концессии

Он пояснил, что по предварительному проекту концессии на торги планируется выставить 200 «умных» остановок. На 106 (SmartComfort) можно будет размещать торговые и иные объекты, на 94 (SmartLite) — только рекламу. Объем инвестиций в проект оценивается в 250 млн рублей, срок окупаемости — 15 лет. Эти документы сейчас будут рассматриваться во всех профильных департаментах мэрии, оцениваться экспертным сообществом и после получения всех заключений выноситься на торги.

Отдельным лотом будет готовиться конкурс по размещению «умных» остановок со станциями связи. Как пояснил Леоненко, этим проектом занимается управление науки мэрии, так как рынок партнеров ограничен всего 4 телекомоператорами, и спрогнозировать их интересы на 15 лет вперед достаточно сложно.

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Еще один претендент на городские остановки

Леоненко также рассказал еще об одном варианте реализации концессионного соглашения за счет объединения в едином контракте дотационных и хорошо окупаемых цифровых сервисов.

— Мы предложили IT-сообществу, банкам, крупным операторам цифровых платформ подумать о возможности консолидации нескольких сервисов. Сегодня бюджет не может купить все цифровые элементы «Умного города», а он Новосибирску нужен сейчас, не через 15 лет. Вопросы финансирования стоят очень остро, — подчеркнул Леоненко. — За счет привлечения инфраструктурного оператора, который изучит и консолидирует лучшие для Новосибирска решения по каждому сервису, в том числе те, которые предлагают местные компании, профинансирует их внедрение с минимальным участием бюджета, можно получить сразу комплекс цифровых сервисов для «Умного города».

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В частности, он предложил объединить в одну концессию такие сервисы как «умные» светофоры (дотационный проект), энергосервисный контракт в части замены опор освещения (долгий срок окупаемости) и проект создания платного парковочного пространства (проект с высокой окупаемостью). В итоге можно получить один контракт с приемлемыми для инвестора сроками окупаемости.

— В качестве еще одного варианта обсуждения можно взять такой цифровой сервис, как фото- и видеофиксация, где замечательная окупаемость. Но он находится в полномочиях региональной власти, так как собираемые штрафы уходят в региональный бюджет. Этот вариант концессии можно реализовывать только вместе с правительством области, — рассуждает Леоненко.

Выдвинутые на круглом столе предложения о создании многокомпонентных концессий для «Умного города» планируется обсудить внутри департаментов мэрии. После этого муниципалитет, возможно, будет выходить с ними на региональные минэкономразвития и минцифру.

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