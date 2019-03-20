Депутаты горсовета Новосибирска не согласовали второй тур на выборах мэра

Из 44 депутатов, присутствовавших на сессии, 3 проголосовали за возвращение второго тура, 35 — против.

— Пять лет назад был отменен второй тур на выборах мэра Новосибирска. Сейчас предлагают к нему опять вернуться, но практика показала, что несмотря на отмену ваш покорный слуга был всенародно избран мэром, — заявил, выступая на сессии горсовета, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Считаю, что закон не может быть дышлом. Согласен с комиссией — такие частые изменения в угоду конъюнктуре наносят вред стабильности.

Депутат Ренат Сулейманов (КПРФ) напомнил, что «до старта выборов мэра осталось 2-3 месяца, и кому-то хочется опять менять правила игры». По его оценкам, это не способствует эффективному функционированию органов власти.

За возвращение второго тура высказались депутаты Вячеслав Илюхин («Родина») и Наталья Пинус (независимый депутат), отметив, что его поддержали все участники публичных слушаний.

— Зачем мы тогда проводим эти публичные слушания, если мнение горожан не учитывается, — поинтересовался Илюхин.

Председатель горсовета Дмитрий Асанцев («Единая Россия»), пояснил, что слушания носят рекомендательный характер. А Ренат Сулейманов напомнил, что на слушаниях было 8 общественников, и все они представляли партию «Яблоко». Кстати, перед сессией некоторые из общественников провели пикет перед зданием мэрии.

— Практика показывает, что на общественные слушания приходит не весь Новосибирск. Кроме того, среди участников немало ангажированных персон, — добавил Асанцев.

Также он напомнил, что в 2013 году, когда был изменен устав города, звучали аргументы, что выборы в один тур нелегитимны.

— Если следовать этой логике, то депутаты, избранные на округах, тоже нелегитимны. Мы тогда в своем решении приводили примеры практики других областей. Из 103 случаев в 13 возникла необходимость второго тура, и только в одном случае победил кандидат, который в первом туре проиграл, — напомнил Асанцев. — А если вспомнить кампанию Городецкого — Лондона… В первом туре никто не набрал 50%, а ко второму явка упала. Это показательный пример проведения выборов в два тура.

Председатель горсовета также напомнил, что в семи городах России, где остались прямые выборы мэра, они проводятся в один тур. Кроме того, в бюджет города не заложены 70 млн на проведение второго тура.

— Эти аргументы фракция «Единой России» приводила в 2013 году. Они актуальны и сегодня, — резюмировал Дмитрий Асанцев.

Игорь Салов («Единая Россия») категорично поинтересовался, а «зачем в такой ситуации вообще нужны выборы, если все мэрии уже превратились в структурные подразделения региональных правительств?»

— Я за отмену выборов в Новосибирской области. При обсуждении этого вопроса на фракции ЕР я выступал против решения фракции, — добавил Салов.

Из 44 депутатов, присутствовавших на сессии, 3 проголосовали за возвращение второго тура, 35 — против, 1 — воздержался, 5 — не голосовали. Проект решения отклонен и отправлен на доработку. Выборы мэра Новосибирска пройдут в сентябре 2019 года.

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