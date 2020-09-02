В Райффайзенбанке новое назначение в рознице

Новым руководителем направления по развитию розничного бизнеса АО «Райффайзенбанк» в Сибирско-Уральском макрорегионе назначена Ирина Ярыгова, сообщили в пресс-службе кредитной организации. В числе ее ключевых задач будет активный рост клиентской базы при сохранении высоких стандартов качества обслуживания.

Ирина Ярыгова окончила факультет энергетики Новосибирского государственного технического университета. Карьера в банковской сфере началась с 2005 года в КМБ-Банке. После, в Альфа-Банке она руководила ипотечным направлением по Сибири и Дальнему Востоку. В Райффайзенбанк пришла в 2014 году на позицию лидера по ипотеке в Сибири, а в прошлом году стала руководителем отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона.

Фото предоставлено пресс-службой банка