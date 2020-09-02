Новосибирская область готова к хранению вакцины от коронавируса

Хранение и пополнение запасов лекарств для льготной категории граждан, средств индивидуальной защиты и других медицинских препаратов и изделий – важнейшие задачи областных учреждений здравоохранения «Новосибоблфарм» и «Резерв». В скором времени на одном из них будет храниться вакцина от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации регионального правительства, в ГКУ НСО «Новосибоблфарм» хранится порядка 2 млн лекарственных препаратов, применяемых для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний. Льготные препараты поставляются в 78 аптечных пунктов, расположенных в государственных медучреждениях региона. В 2019 году по федеральной льготе лекарствами было обеспечено 41,7 тыс. пациентов, по областной льготе – 85,3 тыс. пациентов.

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов обсудил с руководством учреждения и минздрава вопросы права пользования земельным участком, на котором расположены склады, а также приобретение дополнительного оборудования для хранения, транспортировки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 с соблюдением всех необходимых условий. Юрий Петухов поручил министерству здравоохранения региона оперативно проработать с профильными органами власти решения обозначенных вопросов.

ГКУЗ особого типа Новосибирской области «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» обеспечивает запас медицинских средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, инфекционных заболеваний. В настоящее время здесь хранится 70 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, 1 млн масок, 15 тысяч мешков для переливания крови и многое другое. Кроме того, в этом году было закуплено три изолирующих бокса для перевозки как инфицированных, так и здоровых людей. Два бокса уже переданы в государственные учреждения здравоохранения региона. Также для медучреждений приобретено 412 аппаратов искусственной вентиляции легких и более 1200 рециркуляторов. Резерв медицинских изделий и оборудования формируется за счет средств областного бюджета.

В пресс-службе отметили, что Юрий Петухов положительно оценил имеющиеся в учреждении запасы медицинских средств, а руководству регионального минздрава и предприятия поручил увеличить запас средств индивидуальной защиты. По его словам, опыт работы с коронавирусной инфекцией показал, что это необходимо для оперативного развертывания дополнительных инфекционных коек.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области