В Новосибирске открылся новый офис медицинской компании ИНВИТРО

Новый медицинский офис ИНВИТРО начал принимать пациентов в Горском микрорайоне и предлагает более 2000 лабораторных исследований без записи, очередей и длительного ожидания результатов.

Обратиться в медицинский офис ИНВИТРО можно как самостоятельно, так и по направлению лечащего врача. Результаты исследований действительны в любом государственном медицинском учреждении на территории России. Современное штрих-кодирование пробирок обеспечивает идентификацию каждой пробы и исключает возможность случайной подмены образцов. Перед отправкой все результаты проходят двойное подтверждение – медицинское и технологическое.

Чтобы узнать о готовности результатов анализов, вы можете подключить бесплатное SMS-уведомление. А получить их можно удобным способом: по электронной почте, через личный кабинет на сайте www.invitro.ru , по телефону или лично в медицинском офисе. Персональные данные пациентов строго конфиденциальны.

Адрес: г. Новосибирск, микр-н Горский, д. 43.

График работы: по будням с 7:30 до 20:00 и в субботу с 7:30 до 15:00, воскресенье – выходной.

К оплате принимаются наличные и банковские карты.

Фото предоставлено пресс-службой ИНВИТРО. Лицензии на сайте