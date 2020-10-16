Tele2 предлагает новосибирским клиентам больше кофе и книг

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил совместную акцию с сетью ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» в рамках программы лояльности «Больше». Клиенты Tele2 могут получить скидку 20% при заказе комбо-набора к бургеру и второй кофе в подарок при заказе в ресторанах быстрого питания.

Для этого достаточно в программе лояльности для клиентов Tele2 «Больше» на сайте или в мобильном приложении выбрать предложение в категории «Еда» и активировать его. Полученный в SMS промокод нужно сообщить кассиру или ввести номер купона на кассе самообслуживания. При заказе через мобильное приложение «Бургер Кинг» нужно указать промокода в разделе «Купоны».

Партнер программы лояльности предоставит клиентам оператора скидку 20% на комбо-набор к бургеру. Также клиенты оператора могут получить второй кофе – капучино или латте объемом 300 мл – в подарок. Предложение действует до 15 ноября 2020 года и не распространяется на доставку.

Программа лояльности «Больше» ориентирована на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Категории акций программы охватывают самые разные сферы жизни, от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. Например, сейчас новосибирские клиенты Tele2 могут получить подарки на ЛитРес (3 книги в подарок на выбор из специальной подборки ЛитРес и скидку 25% на 3 дня с момента активации предложения), оформить бесплатную подписку «Российские премьеры — START» в приложении Tele2 TV на один месяц или выбрать подписку от медиасервиса MEGOGO на месяц, а также получить бесплатный месяц игры в ладдере на киберспортивном портале CYBERHERO с призовым фондом 100 000 рублей. Все предложения можно увидеть в программе лояльности «Больше».

— Мы дополнили программу лояльности «Больше», добавив в нее больше онлайна. Особенно приятно то, что в нашей программе сейчас есть предложения не только от федеральных сетей, но и от локальных партнеров. По статистике в период самоизоляции вместо шопинга клиенты стали чаще выбирать доставку еды и онлайн-кинотеатры. Участники программы использовали подписку в подарок от сервисов Wink, «КиноПоиск HD», а также Megogo и more.tv. Мы постоянно пополняем список партнеров программы лояльности и предлагаем нашим клиентам новые возможности. Благодаря этому они могут вести близкий к привычному образ жизни, — отметил коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.

Фото предоставлено пресс-службой компании