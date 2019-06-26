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40% доходов новосибирцев находятся в залоге у банков!

  • 26/06/2019, 17:34
Антон Канунников, директор ООО ФПК «АЛЬТЕРНАТИВА»:

Антон Канунников, директор ООО ФПК «АЛЬТЕРНАТИВА»:— Согласно карте кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств за 1 квартал 2019 года (составляется экспертами ОНФ «За права заемщиков»), жители Новосибирской области находятся на 6 месте по уровню закредитованности. В среднем по России этот уровень равен 28%, у нас он 40%! Очевидно, что все попытки Банка России охладить розничное кредитование путем повышения нормативов риска ни к чему не привели. Кредитный пузырь продолжает раздуваться, и Новосибирская область яркий тому пример. На практике получается, что 40% всех доходов, генерируемых жителями региона, находятся «в залоге у банков». Оставшиеся 60% граждане тратят на жизнь: покупку продуктов питания и одежды, оплату услуг ЖКХ, лекарства и т. д. При таком соотношении рассчитывать на рост экономики и реально располагаемых доходов населения не приходится. Банки ежемесячно выкачивают из наших кошельков 40% живых денег и вкладывают их в новые розничные кредиты. При этом показывают весьма сдержанный рост в кредитовании бизнеса. Вкладывают в потребление, а не в развитие. Рано или поздно «кредитный пузырь» лопнет, и это будет большой социальной проблемой.

Последние тенденции, с которыми сталкиваюсь на практике, — это «свежие» кредиты с суммой 1 млн рублей и выше, выданные гражданам, которые отродясь таких денег в руках не держали. Заемщики не из среднего класса, а из массового сегмента. Ежемесячные платежи по таким кредитам достигают уровня в 50-60% от размера ежемесячного дохода! На вопрос:  «Как вы будете жить с такими долгами?», люди внятного ответа дать не могут. Любая длительная болезнь или потеря работы приведет к дефолту. Чаще всего кредиты с такими суммами берутся для погашения уже имеющихся займов, плюс остается «хвост» для личного потребления. За счет этого «хвоста» заемщики и погашают ежемесячные платежи. Что будет, когда эти деньги закончатся?

Вторая тенденция — это получение ипотечного кредита с низким первоначальным взносом. Причем деньги на первоначальный взнос тоже заемные. Хочу напомнить, что первопричиной мирового финансового кризиса 2008 года была выдача ипотечных кредитов без первоначального взноса в США. «Письма счастья» с предодобренным кредитом рассылались американцам по почте. Трудно побороть соблазн купить собственный дом или апартаменты, когда решение по кредиту держишь в руках. При постоянно растущих ценах на недвижимость банкиры считали, что рисков нет. Но когда начались массовые дефолты и огромное количество залоговой недвижимости вывалилось на рынок, цены на нее моментально рухнули. Все это привело к мировому коллапсу. В чем причина массового выхода на просрочку американцев? В том, что когда ни одного доллара (в нашем случае — рубля) не вложено в покупку недвижимости, то погашать такой кредит в случае непредвиденного снижения дохода довольно сложно. Чем рискует заемщик? Ничем. Собственных вложений нет, а квартира/дом в любом случае «принадлежит» банку. Так зачем оплачивать такой кредит? Можно продолжать жить в заложенной недвижимости (на практике от года до двух лет), прежде чем банк обратит на нее взыскание. К сожалению, банковская система РФ идет по тому же принципу. Выдать ипотечный кредит заемщику, у которого нет собственных накоплений, достаточных для оплаты первоначального взноса, — весьма рискованный шаг. И во впечатляющем росте ипотеки «зашит» этот риск. Когда бабахнет и этот «пузырь», проблемы будут совершенно другого масштаба — в том числе падение цен на недвижимость, которое породит новые дефолты и остановку целых отраслей.

Проблему закредитованности видит президент, министры экономического и финансового блока, но не видит Банк России. Остается только надеяться, что все у них под контролем. Но это далеко не так.

Фото: из личных архивов

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