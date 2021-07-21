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В регионах Сибири объём выполненных строительных работ увеличился на 19,4%

  • 21/07/2021, 14:44
Автор:
Новости Сибири
По абсолютному количеству ввода жилья лидирует Новосибирская область.

Согласно официальным данным Росстата, за период с января по май 2021 года в среднем по Сибирскому федеральному округу объём выполненных строительных работ увеличился на 19,4% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. По этому показателю Сибирь занимает первое место среди федеральных округов.

В том числе, в Иркутской области объём выполненных строительных работ вырос в 2,7 раза, в основном, за счёт строительства магистрального газопровода «Ковыкта-Чаянда». Кроме того, объём выполненных строительных работ вырос на 11,8% в Красноярском крае, на 2,9% — в Новосибирской области и на 0,4% — в Алтайском крае. В остальных регионах Сибири отмечено снижение показателя.

Лидерами по темпам ввода жилья стали республики Алтай и Тыва, где в сравнении с предыдущим периодом показатель вырос в 2,5 и 2,2 раза соответственно. В Новосибирской области, лидирующей по абсолютному количеству ввода жилья, построено 603 тысячи квадратных метров жилья, что на 26,8% больше, чем в 2020 году. В Иркутской области введено 496 тысяч квадратных метров, это на 87,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительный рост объясняется постановкой на кадастровый учёт жилья, построенного в предыдущие годы.

Объём экспорта продукции в целом по округу вырос на 2,6% и составил 7,5 миллиарда долларов США. Объём импорта уменьшился на 11,3% до 2,17 миллиарда долларов США. Внешнеторговое сальдо положительное во всех субъектах Федерации округа.

Фото: pexels.com автор: Quang Nguyen Vinh

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : строительство статистика Росстат жилье


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