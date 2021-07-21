Новосибирские дольщики не торопятся оформлять свои права

Если квартира приобретается в новостройке, нужно помнить, что после того, как дом будет построен и введен в эксплуатацию, а собственник подпишет акт приема-передачи и получит ключи от квартиры, необходимо оформить право собственности, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Новосибирской области.

Право собственности возникает после процедуры государственной регистрации в Росреестре на основании правоустанавливающих документов.

— Только после этого можно полноценно распоряжаться недвижимостью. Ее можно продать, подарить, обменять, использовать в качестве залога в банке, оставить в наследство, — говорится в сообщении. — Оформление прав позволит прописаться в квартире, оформить полагающиеся льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, выделить полагающиеся детям доли при использовании средств материнского (семейного) капитала, оформить имущественный налоговый вычет,

Отсутствие регистрации прав не создает предусмотренные ею юридические последствия. Кроме того, может привлечь внимание мошенников.