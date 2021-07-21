Новосибирские дольщики не торопятся оформлять свои права

Если квартира приобретается в новостройке, нужно помнить, что после того, как дом будет построен и введен в эксплуатацию, а собственник подпишет акт приема-передачи и получит ключи от квартиры, необходимо оформить право собственности, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Новосибирской области.
Право собственности возникает после процедуры государственной регистрации в Росреестре на основании правоустанавливающих документов.
— Только после этого можно полноценно распоряжаться недвижимостью. Ее можно продать, подарить, обменять, использовать в качестве залога в банке, оставить в наследство, — говорится в сообщении. — Оформление прав позволит прописаться в квартире, оформить полагающиеся льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, выделить полагающиеся детям доли при использовании средств материнского (семейного) капитала, оформить имущественный налоговый вычет,
Отсутствие регистрации прав не создает предусмотренные ею юридические последствия. Кроме того, может привлечь внимание мошенников.
— Чтобы сведения Единого государственного реестра недвижимости были актуальными, Управлением на территории региона проводится работа по выявлению помещений, на которые участники долевого строительства не оформили свои права после сдачи дома в эксплуатацию, — комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова. — Новосибирским Росреестром уже направлена информация правообладателям 400 квартир, не обратившихся за оформлением своих прав, а также застройщикам. Призываем счастливых правообладателей новых квартир не затягивать с оформлением своих прав!
Фото: pexels.com автор: Blue Bird
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