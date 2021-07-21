Губернатор снова наступил на любимую мозоль новосибирских чиновников

Только на текущий ремонт объектов улично-дорожной сети Новосибирска, не считая крупных проектов, мэрии областного центра в текущем году выделены 560 млн рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил губернатор области Андрей Травников. При этом он заявил, что муниципалитет должен пересмотреть подходы к ремонту и содержанию дорожной сети.

— Мое мнение, что проблема с состоянием дорог города связана не только с недостатком финансирования, но и с подходом к содержанию и ремонту улиц и дорог. Мы этот вопрос с коллегами из мэрии обсуждали, — отметил глава региона. — Выделенные на текущий ремонт 560 млн рублей необходимо своевременно освоить и выполнить дополнительные виды ремонта в течение этого сезона.

Отметим, что по некоторым объектам в этом году у мэрии уже возникали проблемы из-за изменения проектно-сметной документации. В частности, из-за доработки ПСД пришлось приостанавливать работу «Новосибирскавтодору».

Кроме того, по словам главы региона, область продолжает работу для привлечения дополнительного федерального финансирования на крупные объекты, заявленные в программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Неоднократно говорили о дополнительном финансировании дорожного строительства и ремонта, — заявляет Андрей Травников. — Тех средств, которые мы получили по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», для поддержания необходимых темпов работ недостаточно. Поэтому правительство области предпринимает и будет предпринимать усилия для привлечения средств на дорожную отрасль Новосибирска.

Еще одним аспектом, на который глава региона обратил внимание в части реализации дорожных проектов, стала подготовка проектно-сметной документации, она должна быть выполнена в срок для гарантии получения федерального финансирования.

— Некоторые объекты требуют межмуниципального участия, — говорит Травников. — Нужно было убедиться, что муниципалитеты согласовывают эти решения. Также нужно было убедиться в соблюдении сроков разработки проектно-сметной документации. Все эти объекты вышли на федеральный уровень, нужна поддержка Москвы. Документация должна быть подготовлена в срок.

Напомним, что состояние дорожного хозяйства неоднократно подвергалось критике со стороны общественников и депутатов Заксобрания области. Более того, по подозрению в дорожных махинациях были возбуждены уголовные дела в отношении замглавы регионального Минтранса Сергея Ставицкого и бывшего начальника Территориального управления автодорогами Новосибирской области Михаила Чуманова.