В регионе определена кадастровая стоимость земель особо охраняемых территорий

В январе 2020 года в Единый государственный реестр недвижимости внесены новые результаты определения кадастровой стоимости земельных участков категорий земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда и земель водного фонда, сообщили в Росреестре по Новосибирской области.

— Государственная кадастровая оценка указанных категорий земель на территории Новосибирской области проведена по новым правилам в 2019 году государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Определена кадастровая стоимость 2965 земельных участков и результаты утверждены департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области. Новая кадастровая стоимость будет применяться для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 1 января 2020 года.

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