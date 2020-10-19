В регионе отдадут под «ковидных больных» еще 992 койкоместа

В областном центре создаются дополнительные места в больницах для лечения пациентов с коронавирусом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, в ближайшее время 100 коек будет введено в гинекологической больнице № 2, 200 коек в областной клинической больнице.

Отмечается, что новые койки будут открывать постепенно, всего планируется развернуть еще 992 места в Новосибирске. Сейчас в регионе развернуто 3 977 коек.

Напомним, в настоящее время организована работа 31 инфекционного госпиталя, из которых 30 – на базе подведомственных медицинских организаций, 1 – на базе Федерального государственного казенного учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации. Открыты 17 инфекционных изоляторов на базе центральных районных больниц для оказания медицинской помощи больным COVID-19 с легким или бессимптомным течением при невозможности лечения в амбулаторных условиях.

Для приема пациентов с внебольничной пневмонией после исключения заболевания COVID-19 выделено 779 коек на базе 31 государственной медицинской организации. В ближайшее время минздравом региона будут приняты решения о двухнедельной приостановке плановой диспансеризации и профилактических осмотров – высвободившиеся специалисты также усилят работу первичного звена здравоохранения. Напомним, что служба скорой медицинской помощи усилена ординаторами и студентами-медиками старших курсов медуниверситета и медколледжей. Сформирован кадровый резерв более 100 человек.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области