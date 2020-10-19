ЖК «Акация на Ватутина»: жить возле площади Маркса от 10 200 рублей в месяц*

Сейчас в доме №1 полным ходом идет монтаж внутренних коммуникаций, окон и кирпичная кладка стен. Кроме того, ведутся работы по окрашиванию фасада дома. Яркие цвета ЖК «Акация на Ватутина» разбавят монотонность ежедневных пейзажей и станут настоящим украшением данной локации. В доме №2 проводится монтаж перекрытия.

Девелоперская компания «Акация» (дочерний бренд ГК «Расцветай» в классе «доступное жилье») — за короткий период заявила о себе как о сильном игроке, сдающем жилье раньше заявленного срока. В портфолио застройщика — 17-этажный дом «Акация на Красногорской», сданный с опережением графика на 4 месяца.

ЖК «Акация на Ватутина» расположен на одной из центральных транспортных магистралей левого берега — улице Ватутина, соединяющей Ленинский и Кировский районы. В 5 минутах ходьбы (даже не нужно переходить дорогу) от жилого комплекса — остановка «Лыжная база», через которую проходят около 20 маршрутов общественного транспорта до площади Маркса. На автомобиле до метро можно доехать всего за 6 минут, а если двигаться в противоположную сторону, то уже через 3 минуты вы будете в ТРЦ «Мега». Кроме того, рядом с ЖК «Акация на Ватутина» — выезд на Бугринский мост, благодаря чему можно без пробок добраться на правый берег, в центр Новосибирска.

Еще одно преимущество ЖК — 576 парковочных мест. А это значит, что у будущих жильцов не будет проблем с парковкой своих автомобилей.

В строящемся жилом комплексе широкая ассортиментная линейка студий: от компактных 20,6 кв.м до просторных 37,02 кв.м. А также три вида однокомнатных квартир площадью 35,5 и 38,4 кв.м, есть и двухкомнатные квартиры функциональной планировки от 50,5 кв.м и трехкомнатные студии от 51 до 54 кв.м.

Для молодой супружеской пары будут комфортны для проживания двухкомнатные квартиры-студии 46 кв.м. Это жилье свободной планировки, где можно предусмотреть просторную кухню-гостиную и оставить комнату под спальню и гардероб — вполне современный и оптимальный вариант как по площади, так и по цене.

Для желающих переехать ближе площади к площади Маркса в ЖК «Акация на Ватутина» ежемесячный платеж по ипотечной программе «Господдержка 2020» составит от 10 200 рублей*.

Девелоперская компания «Акация» располагает собственным земельным фондом. В портфолио застройщика более 65 тысяч кв.м строящихся объектов.

Подробную информацию о ЖК «Акация на Ватутина» и других проектах застройщика можно узнать по телефону: +7 (383) 258-77-44

*Программа «Господдержка 2020». Стоимость квартиры-студии — 1,8 млн. Ставка — 5,85%. Срок кредита — 20 лет. Первоначальный взнос — 20%.

Отдел продаж ЖК «Акация на Ватутина»:

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис №607

акация54.рф

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