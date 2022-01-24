В регионе появилась угроза ящура

Главам сельских районов Новосибирской области предстоит в ближайшее время оказать содействие ветеринарным службам в проведении вакцинации крупного рогатого скота от ящура. Это должно предотвратить возможные факты появления и распространения заболевания у животных на территории региона. Такое поручение в ходе оперативного совещания в региональном правительстве озвучил глава областного Минсельхоза Евгений Лещенко. Поводом для вакцинации, по словам министра, стала угроза возможного появления и распространения ящура на территории Новосибирской области как приграничной с Казахстаном, где инфекция возникла в последнее время.

— Федеральная служба по ветеринарному и санитарному надзору рекомендовала немедленно приступить к вакцинации, — сообщает глава регионального Минсельхоза. — Вчера в Новосибирскую область поступила первая партия вакцины (460 тысяч доз), наиболее эффективная против выделенного штамма. Этого достаточно для первого этапа вакцинации всего поголовья крупного рогатого скота. Госветслужба проводит мероприятия по доставке вакцины в районы. Прошу глав муниципальных районов оказать максимальное содействие в проведении вакцинации в общественных сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах и, что особо важно, в личных подворьях граждан.

По информации Минсельхоза Новосибирской области, в настоящее время решением Россельхознадзора 29 декабря 2021 года 10 регионов Российской Федерации, граничащие с Республикой Казахстан, переведены в другой статус с «благополучности вакцинации» на «неблагополучность вакцинации». Пока, как следует из карты распространения ящура на сайте Россельхознадзора, по данным на 19 января случаев заболевания на территории Российской Федерации пока не зафиксировано.

В прошлом году Новосибирская область имела статус «Благополучный регион без вакцинации».

По данным Минсельхоза Новосибирской области, по состоянию на 01.09.2021 года в сельскохозяйственных организациях региона содержались 345,6 тысячи голов крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности, в том числе 147,6 тысячи голов коров, из них 123,3 тысячи голов коров молочного и 24,3 тысячи — мясного направления.