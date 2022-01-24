В регион поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков

Новосибирская область получила 1 440 доз препарата Гам-КОВИД-Вак-М («Спутник М»). Первую партию «Спутника М» направят в ряд поликлиник Новосибирска и медучреждений районов области, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сделать прививку ребенку можно будет в прививочных кабинетах поликлиник, которые получат вакцину. Планируются также выезды мобильных бригад. Препарат на выездные вакцинации будут доставлять в специальных сумках-холодильниках согласно правилам транспортировки при температуре -18 градусов. Вакцинация подростков будет проводиться только по отдельному заявлению родителей или законных представителей.

Напомним, на минувшей неделе родители новосибирских школьников начали получать уведомление за подписью директоров школ с просьбой ищучить информацию о новой прививке и написать классному руководителю свое решение: ставить прививку ребенку или нет. Речь идет об инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Гам-КОВИД-Вак-М, согласованной Минздравом РФ.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М — двухкомпонентная векторная вакцина, аналог препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), но концентрация по сравнению со «Спутником V» уменьшена в 5 раз. Вакцина для подростков также разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

«Спутник М» получен биотехнологическим путём, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2 и представляет собой обезвреженные частицы аденовирусов (вектор) из которых был удален генетический материал и вживлен ген, ответственный за кодирование белка коронавируса.

Поскольку вектор лишен возможности размножения, он не способен вызвать заболевание у привитого человека, его задача — доставить в организм генетический материал коронавируса, против которого делается прививка. После внедрения в клетку происходит синтез S-белка коронавируса, что приводит к иммунном ответу и выработке специфических антител.