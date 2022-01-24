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ВТБ распространил ипотеку с господдержкой на готовые частные дома

  • 24/01/2022, 15:14
ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на покупку готовых частных домов с земельным участком.

Теперь, помимо покупки квартиры в новостройке, заемщики могут взять льготный кредит на готовый дом с земельным участком при приобретении объекта по договору купли-Новости компанийпродажи у застройщика-юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании).

Ипотека с господдержкой стала одним из драйверов роста рынка в 2021 году. ВТБ провел по ней каждую третью сделку, оформив 63 тыс. кредитов почти на 200 млрд рублей.

Максимальная сумма кредита в рамках госпрограммы, действующей с 2020 года, составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости жилья. Кредитные средства доступны на срок до 30 лет. Клиентам ВТБ подтверждать доход необязательно – достаточно предоставить скан-копии паспорта и СНИЛС при подаче заявки на сайте банка.

«В прошлом году спрос наших клиентов на загородную недвижимость вырос почти на 50%: мы провели 7 тысяч ипотечных сделок более чем на 30 млрд рублей. Интерес к покупке дома вырос на фоне пандемии, ведь приобретение более просторного и качественного жилья – это новый тренд рынка.

Распространение условий госпрограммы на сегмент частного строительства позволит нашим клиентам решить свой жилищный вопрос с минимальными расходами на кредит, что особенно важно в условиях двузначных ставок по ипотеке на рынке. Несмотря на повышение ключевой ставки, мы сохраняем условия по ипотеке с господдержкой неизменными, считая это своей важнейшей социальной задачей», – отмечает руководитель службы развития и поддержки управления «Ипотечное кредитование» Банка ВТБ (ПАО) Наталья Никульникова. 

Представитель банка отметила, что также для клиентов ВТБ (ПАО) доступно оформление кредитов на готовые дома в рамках программ «семейной» и Дальневосточной ипотеки.

ВТБ – один из лидеров ипотечного рынка России. По итогам 2021 года банк выдал рекордный объем ипотеки: клиенты оформили более 340 тысяч кредитов на 1,2 трлн рублей. Прирост к 2020 году составил 28%.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы строительство недвижимость ипотека с господдержкой ВТБ


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