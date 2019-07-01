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Сбербанк провел в Новосибирске Урок финансовой грамотности для слабослышащих

  • 01/07/2019, 15:44
В рамках Урока гостям рассказали о том, как безопасно пользоваться банковскими услугами и продуктами.

Сбербанк провел в Новосибирске Урок финансовой грамотности для слабослышащихСбербанк провёл в Новосибирске Урок финансовой грамотности для людей с особенностями здоровья, преимущественно – для слабослышащих.  Мероприятие прошло с участием председателя Сибирского банка Татьяны Галкиной.

Банк традиционно проводит подобные мероприятия, чтобы рассказать о том, как безопасно использовать банковские продукты и услуги, пользоваться мобильным банком, интернет-банком, приложением Сбербанк Онлайн, а также о том, как не стать жертвой мошенников.

На Уроке 28 июня присутствовали 35 человек. Получив всю необходимую информацию, каждый имел возможность задать интересующие вопросы. Предварительно слабослышащие посетили «офис будущего» — высокотехнологичное отделение Сбербанка (ПАО) в Новосибирске, оснащенного по самым современным стандартам. У слабослышащих в нём есть возможность в режиме онлайн воспользоваться сурдопереводом. Также существует онлайн-чат со специалистами банка, по которому все вопросы можно задать письменно.

Кроме того, для клиентов с нарушениями зрения на сегодня адаптирован Сбербанк Онлайн (для смартфонов): меню и функционал теперь озвучиваются. Удобной стала навигация на сайте, теперь можно менять контрастность и размер шрифта. Банкоматы оснащены голосовым сопровождением и гнездом для наушников, а их экраны настроены таким образом, чтобы слабовидящие могли читать интерфейс.

Около половины отделений Сбербанка в России адаптированы для людей на колясках.  В прошлом году Банку в составе Рабочей группы под эгидой Министерства строительства РФ удалось добиться включения пандуса в перечень элементов благоустройства на законодательном уровне.

— Наш Банк активно меняется. Постепенно мы адаптируем офисы, устройства самообслуживания, все удаленные каналы под «доступную среду». В 2016 году был запущен проект «Особенный банк», цель которого — обеспечить равный для всех доступ к экосистеме продуктов и сервисов, задать стандарты инклюзивного обслуживания в России. На сегодня более 8 миллионов людей с инвалидностью в нашей стране получают пенсию на карту Сбербанка. Мы уделяем огромное внимание данной категории наших клиентов, — отметила председатель Сибирского банка Сбербанка Татьяна Галкина.

По словам лидера инклюзивного движения в Новосибирске Ольги Стволовой, подобные мероприятия действительно очень важны для людей с особенностями здоровья.

— Во многом, в силу различных причин, мы являемся финансово безграмотными, и иметь возможность получить всю эту информацию, задать вопросы очень ценно. Также здорово, что на сегодня стали доступными дистанционно банковские сервисы. Не выходя из дома, онлайн ты можешь совершить многие операции. Например, перевести деньги на карту или оплатить различные услуги, — сказала Ольга Стволова.

Фото предоставлено пресс-службой банка

 

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