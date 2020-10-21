В регионе снова вводятся частичные ограничения для предприятий общепита

С 26 октября в школах региона начинаются каникулы, которые продлятся две недели. Соответствующие решения были приняты на заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что осенние каникулы продлятся по 9 ноября. В отношении учреждений среднего профессионального образования решено с 26 октября перевести на дистанционное образование первые курсы, изучающие общеобразовательные предметы.

Также оперативный штаб принял решение с 26 октября ограничить работу организаций общественного питания и ночных клубов – они не будут работать с 24.00 и до 8.00. За исключением заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

По данным оперативного штаба на утро 20 октября в регионе зарегистрировано 15 305 случаев COVID-19 (+169 за минувшие сутки), в том числе у 957 детей. 13 167 человек выписаны с выздоровлением (+86 за сутки). Скончались шесть пациентов: мужчины в возрасте 62 года, 67 лет и 74 года, и женщины в возрасте 67 лет, 68 лет и 72 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 539 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 120 человек. На ИВЛ – 45 пациентов. Госпитализированы 52 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 490. В больницы районов области госпитализированы 1 105 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

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