Таможенники Сибири выявили нарушений валютного законодательства на 2,7 млрд рублей

За 9 месяцев 2020 года таможенными органами Сибирского региона проведена 551 проверка по направлению валютного контроля, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ). В результате проведённых проверок за январь-сентябрь 2020 года выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 2,7 млрд рублей. На долю нарушений, связанных с экспортом леса и лесоматериалов, приходится 18,4% от общей суммы выявленных нарушений.

Отмечается, что по фактам выявленных нарушений таможенными органами региона возбуждено 911 дел об административных правонарушениях (АП). Основной объём составляют дела об АП, связанные с несоблюдением резидентами сроков получения на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары – 14,7%, а также связанные с несоблюдением участниками ВЭД установленных порядка и сроков представления форм учёта и отчётности по валютным операциям – 46,4%.

По результатам проверок соблюдения валютного законодательства за 9 месяцев 2020 года таможенными органами СТУ возбуждено 2 уголовных дела по ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) на общую сумму 236,2 млн рублей, а также 13 уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) на сумму 593,7 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой СТУ