25 тысяч новосибирцев вышли на биржу труда из ниоткуда

За 6 месяцев 2020 года среднесписочная численность работников предприятий и организаций Новосибирской области сократилась на 15 тысяч человек, по сравнению с 2019 годом — до 919 тысяч. При этом численность официально зарегистрированных безработных выросла до 54 тысяч человек (14,2 тысячи).

— Если учесть, что только 15 тысяч человек работодатели официально уволили, можно предположить, что около 25 тысяч человек вышли на биржу труда из теневого сектора, в том числе так называемые самозанятые, — сообщил на внеочередном заседании правительства Новосибирской области министр экономического развития Лев Решетников.

По итогам первого полугодия 2020 года, уровень официальной безработицы в регионе составил 3,8%, годом ранее — 1%. Межотраслевая дифференциация среднемесячной зарплаты увеличилась на 10%, а покупательская способность денежных доходов к прожиточному минимуму в среднем на душу населения снизилась на 3,8%.

Фото: pixabay.com, автор- geralt