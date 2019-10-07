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За девять месяцев перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 12,6%

За этот период контейнерами ДФЭ перевезено 2,4 млн тонн грузов.
  • 07/10/2019, 17:59
За девять месяцев перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 12,6%

В январе – сентябре 2019 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 260 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что во внутреннем сообщении отправлено 135 тыс. ДФЭ (+2,3%), в транзитном – 35,5 тыс. ДФЭ (+11,9%), в экспортном – 54,8 тыс. ДФЭ (+5,4%), в импортном – 34,5 тыс. ДФЭ (в 2,3 раза больше).

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе – сентябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5% и составила 140,1 тыс. ДФЭ (перевезено 2,4 млн тонн грузов, +1,2%), в том числе: химикаты и сода – 32,5 тыс. ДФЭ (-9,5% к уровню января – сентября 2018 года), лесные грузы – 22,8 тыс. (+14,5%), черные металлы – 11,8 тыс. (+0,5%), строительные грузы – 10,5 тыс. (+9,8%), разные продовольственные товары – 8,5 тыс. ДФЭ (+19,7%), промышленные товары – 6,6 тыс. (-10,8%), нефть и нефтепродукты – 5,8 тыс. (-2,5%), хлопок – 4,6 тыс. (рост в 13 раз), метизы – 5 тыс. (-8,4%), продукты перемола – 4,6 тыс. ДФЭ (+39,6%), остальные и сборные – 4,2 тыс. (+4,7%), бумага – 3 тыс. (рост в 1,8 раза), зерно – 2,6 тыс. (рост в 1,9 раза), химические и минеральные удобрения – 3,3 тыс. (рост в 1,9 раза), мясо и животное масло – 1,3 тыс. (+28,3%), а также металлические конструкции – 1,2 тыс. ДФЭ (+35,4%).

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

Фото: пресс-служба ЗСЖД

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