В регионе утверждены инвестиционные программы по пяти сетевым организациям

После рассмотрения поступивших на утверждение в 2019 году проектов инвестиционных программ на межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Новосибирской области, на сегодняшний день министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (МЖКХиЭ НСО) утверждены инвестиционные программы по 5-ти сетевым организациям: филиал Забайкальский АО «Оборонэнерго», филиал «Сибирский» ОАО «ОЭК», Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», ООО «СИБЭЛС» и ФГУП «УЭВ».

Отмечается, что на стадии рассмотрения в МЖКХиЭ НСО остаются инвестиционные программы АО «РЭС», АО «Новосибирскэнергосбыт» и ФГУП «Энергетик».

Также МЖКХиЭ НСО согласованы инвестиционные программы, утверждаемые Минэнерго России: ПАО «РусГидро» и АО «СО ЕЭС».

Реализация инвестиционных проектов позволит обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей г. Новосибирска и Новосибирской области, а также приведет к сокращению потерь электроэнергии в электросетях.

Фото: pixabay.com, автор- 1195798