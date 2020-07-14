Сибирские ученые разрабатывают антираковые препараты нового поколения

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в сотрудничестве с коллегами из ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН», Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН, Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН и специалистами из Индии используют человеческий сывороточный альбумин для разработки тераностиков — терапевтических препаратов нового поколения, совмещающих терапевтические и диагностические функции, сообщает издание «Наука в Сибири».

— Структура человеческого сывороточного альбумина изучена методом рентгеноструктурного анализа, он может связывать и адресно транспортировать препараты, хранится в виде растворов в течение многих лет, очень стабилен в широком диапазоне pH, температуры и в разных растворителях. Также созданы рекомбинантные формы альбумина (его можно наработать вне человеческого организма в необходимых количествах). Всё это делает белок привлекательным кандидатом для использования в дизайне нанокомпозитных материалов медицинского назначения, для выявления и лечения рака в частности, — объясняет научный сотрудник лаборатории органического синтеза ИХБФМ СО РАН кандидат химических наук Татьяна Аврамчук.

Исследователи ИХБФМ СО РАН в сотрудничестве с коллегами придумали подход к созданию уникальных наноконструкций, способных в будущем стать основой новых высокоэффективных решений для тераностики (комплексного решения терапевтических и диагностических проблем) злокачественных опухолей.

Конструкции на основе альбумина, содержащие в качестве репортёрных молекул спиновые метки, могут быть полезны для визуализации опухолей. Такая метка служит зондом, который можно наблюдать в живой системе методом ЭПР.

— Для создания полной картины эффективности полученных нами конструкций необходимо провести исследования in vivo. Значение альбумина в качестве носителя лекарственного средства может значительно возрасти, если для нацеливания на раковую опухоль будет использоваться белок, меченный спиновой меткой, поскольку это поможет исследовать распределение лекарственного средства совокупностью методов ЭПР, МРТ и мультиядерной магнитно-резонансной визуализации, превращая меченный спином альбумин в реальный тераностический инструмент. Кроме этого, визуализация с помощью метода ЭПР особенно полезна для мониторинга гипоксических зон в опухолях, которые обладают высокой устойчивостью к радиационному и химиотерапевтическому лечению, — отмечает Татьяна Аврамчук.

Сейчас в рамках гранта РНФ сотрудники лаборатории органического синтеза ИХБФМ СО РАН совместно с коллегами из ИЯФ СО РАН и ФИЦ ИЦиГ СО РАН также разрабатывают инновационные препараты для комбинированной бор-нейтронозахватной терапии.

Фото: pixabay.com, автор- ckstockphoto