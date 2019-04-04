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Минобрнауки России согласовало задание на проектирование ЦКП «СКИФ»

Следующий этап — технико-ценовой аудит, который завершится к концу апреля.
  • 04/04/2019, 16:48
ЦКП «СКИФ»

Задание на проектирование Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») согласовано Министерством науки и высшего образования РФ. Согласование позволило приступить к процедуре технико-ценового аудита, который должен завершиться к концу апреля 2019 года. Заключение по нему будет направлено в Правительство РФ, сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН.

— Задание на проектирование разработано ИЯФ СО РАН, ИК СО РАН и АО «ЦПТИ» («Центральный проектно-технологический институт», госкорпорация «Росатом») и согласовано Минобрнауки России. Это позволило приступить к публичному технологическому и ценовому аудиту проекта для подготовки постановления правительства России о федеральной адресной инвестиционной программе по созданию ЦКП «СКИФ». Заключение по итогам аудита должно быть готово к концу апреля 2019 года, проектная документация ЦКП «СКИФ» — к концу августа 2020 года, — рассказал помощник директора по перспективным проектам Института ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ» Яков Ракшун.

Как сообщил глава научно-координационного совета ЦКП «СКИФ», директор ИК СО РАН Валерий Бухтияров, помимо задания на проектирование министерство согласовало право на пользование участком в Кольцово.

— Получено два важных документа. Первый — согласование Минобрнауки РФ передачи земли в Кольцово площадью 24 га под строительство СКИФ. Мы подготовили все документы от ИК СО РАН, чтобы получить в оперативное управление. Второй — согласованное министерством задание на проектирование, которое открывает нам путь к подготовке федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), через которую мы будем получать финансирование. Работа началась, первый этап – технико-ценовой аудит, по которому мы подписываем договор. Надеемся, что как можно быстрее пройдем все этапы и зайдем в формирование ФАИП, — отметил Бухтияров.

По словам Якова Ракшуна, планируется, что процедура регистрации права на постоянное пользование землей завершится в начале мая 2019 года.

Проект ЦКП «СКИФ» в Новосибирске — флагман программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Сибирский источник синхротронного излучения четвертого поколения станет частью отечественной сетевой инфраструктуры синхротронных и нейтронных исследований с головной установкой ИССИ-4 в НИЦ «Курчатовский институт». Центр коллективного пользования будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта запланирован на 2024 год, ориентировочная стоимость — 37,1 млрд. рублей.

Фото: пресс-служба ИЯФ СО РАН

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