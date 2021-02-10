В Новосибирской области стало на 14 тысяч компаний и предпринимателей меньше

По итогам 2020 года количество юрлиц, зарегистрированных в ЕГРЮЛ на территории Новосибирской области, сократилось почти на 7 тысяч. На 1 января 2021 в реестре числились 95 тысяч юрлиц.

— Сокращение произошло не только в связи с работой налоговых органов по исключению из реестра недействующих организаций, в отношении которых были поданы недостоверные сведения, но и в связи с сокращением первичной регистрации организаций в 1,5 раза, по сравнению с 2019 годом, — констатировал на пресс-конференции в ТАСС руководитель управления ФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Количество индивидуальных предпринимателей также уменьшилось — на 7%, до 79 тысяч. Основная причина: с 1 сентября в административном порядке из ЕГРИП исключались недействующие предприниматели. В этот список попали около 6,5 тысячи ИП.