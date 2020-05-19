В регионе за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 76 человек

По данным оперативного штаба на 11 утра 19 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 76 человек. Выписаны по выздоровлению 54 пациента. Скончались 2 человека: мужчина и женщина, им было 63 и 62 года, сообщили в оперативном штабе.

— Количество случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1728, из них 115 детей. 692 человека выздоровели, 22 пациента скончались, — говорится в сообщении. — В отделениях реанимации сегодня находятся 62 человека. На ИВЛ – 22 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализировано 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1464.

3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 5 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 – в Сузунской, 2 – в Коченевскую, 4 пациент – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области проведено 78 026 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2292 человека, 14496 – сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки зафиксировано 351 обращение по поводу ОРВИ, 23 человека госпитализированы.

Фото с сайта оперативного штаба