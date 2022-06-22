В регионе замедлился годовой рост цен на продукты питания и непродовольственные товары

Таким образом в мае годовая инфляция в Новосибирской области составила 17,9%, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

Укрепление национальной валюты отразилось на стоимости импортных фруктов.

— Например, замедлился рост цен на бананы, апельсины и груши. Курс рубля в совокупности с наращиванием поставок из стран Средней Азии замедлил рост цен на помидоры и капусту, — уточнили в пресс-службе ведомства.

После ажиотажных покупок предыдущих месяцев замедлился годовой рост цен на подержанные автомобили, бытовую технику и смартфоны.

Действующие ограничения на поставки телекоммуникационного оборудования в Россию повлияли на стоимость услуг связи. У сотовых операторов выросли затраты не только на обслуживание, но и на расширение сетей. В конечном счете некоторые компании повысили тарифы.

По прогнозу Банка России, к концу года инфляция составит 14–17%. Проводимая денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики. За счет этого в следующем году инфляция снизится до 5-7%, а в 2024 году вернется к 4%.