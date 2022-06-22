Банк Уралсиб в Новосибирске провел клиентское мероприятие для агентств недвижимости и риэлторов

Перед гостями мероприятия с приветственными словами выступила управляющий филиалом Банка Уралсиб Наталья Голубева. Бизнес-тренер Александр Кущак провел консультационный семинар «Где искать покупателей: кейсы на лето-2022». Начальник отдела ипотечного кредитования филиала Банка Уралсиб Юлия Косарева рассказала гостям о сервисе «неипотечного аккредитива» и других новинках в ипотечных программах Уралсиба. По окончании мероприятия все участники получили сертификаты.

«Мы уже не первый раз проводим подобные мероприятия и видим их полезность и востребованность. Такие встречи способствуют развитию и укреплению связей с партнерами, позволяют информировать участников рынка недвижимости о возможностях Банка Уралсиб, предлагать наши программы ипотечного кредитования и сервисы», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».