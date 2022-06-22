«Свой дом» – номинация для журналистов, рассказывающих о развитии строительной отрасли в регионах Сибири

В текущем году предполагается построить более 7 миллионов квадратных метров жилья, около 250 объектов социальной сферы, провести ремонт 7,5 тысячи домов.

«Строительная отрасль была и остаётся локомотивом экономики и не вызывает сомнений её роль для обеспечения устойчивого развития страны в современных условиях внешнего давления. В то же время для сохранения ритмичной работы строительного комплекса требуется внимание и поддержка со стороны представителей органов власти», – убеждён полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Развитию строительной индустрии посвящена номинация «Свой дом» конкурса «Сибирь.ПРО». В 2022 году её поддерживает холдинг «Сибирский цемент». Компания является партнёром проекта более десяти лет.

«Сибирский цемент» – один из ведущих российских производителей цемента и строительных материалов на его основе. В составе холдинга ведут работу пять цементных заводов, комбинат «Волна», выпускающий хризотилцементные изделия, сеть «Сибирский бетон», другие предприятия. Обеспечивая стабильно высокое качество продукции, расширяя ее ассортимент, компания успешно участвует в реализации масштабных строительных проектов. Чтобы и в дальнейшем сохранять прочные позиции на рынке, «Сибцем» ведёт модернизацию производств, внедряет эффективные технологии, повышает квалификацию специалистов. Кроме того, компания содействует социально-экономическому развитию территорий присутствия, вносит вклад в работу по пресечению незаконного оборота строительных материалов.

Напомним, в прошлом году победители шестнадцатого конкурса «Сибирь.ПРО» посетили базовый актив холдинга – расположенный в Кемеровской области Топкинский цементный завод. Предприятие, которому в 2021-м исполнилось 55 лет, является крупнейшим за Уралом производителем цемента, его мощность составляет 3,7 миллиона тонн продукции в год. Журналисты ознакомились с процессом изготовления «хлеба строительства», понаблюдали за работой оборудования на каждом переделе, побывали в лаборатории, контролирующей качество продукции, а также на смотровой площадке карьера Соломинского месторождения, где добывают известняк и глину.

«В этом году наша компания вновь поддерживает проект «Сибирь.ПРО», – подчеркивает член жюри конкурса, директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина. – Уверена, номинация «Свой дом» будет интересна широкому кругу журналистов. Строительство, как и смежные с ним отрасли, даёт большое количество информационных поводов для материалов самых разных жанров. Это позволит авторам ярко раскрыть свой талант, подготовить оригинальные и глубокие работы».

Победа в номинации «Свой дом» присуждается за материал или серию материалов о развитии стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири, о возведении доступного жилья с социальной инфраструктурой, расселении аварийного фонда, поддержке индивидуального жилищного строительства. Также жюри рассмотрит работы о комплексном развитии территорий, об успешных примерах благоустройства придомовых территорий, подъездов и дворов, эффективного управления жильем, проявления гражданской инициативы, ответственности за свой дом со стороны собственников, развитии форм территориального управления. Кроме того, публикации могут быть посвящены противодействию незаконному обороту строительных материалов – тому вкладу, который государственные органы, коммерческие и общественные организации вносят в борьбу с распространением контрафакта и фальсификата, в том числе в рамках исполнения указа Президента РФ «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции».

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или электронном СМИ в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.