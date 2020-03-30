Приглашаем Вас принять участие в онлайн-конференции БКС

Экономический обозревать Александр Кареевский, эксперты БКС и Московской биржи представят аналитический обзор, а также поделятся рекомендациями по выбору инвестиционных стратегий в условиях экономической нестабильности.

Темы к обсуждению:

Аналитический обзор мирового и российского рынков

Какие последствия пандемии ожидают мировую экономику?

Помогут ли действия Правительств предотвратить тяжёлую депрессию,

и как быть инвесторам в этой ситуации?

Защитные стратегии и продукты для инвесторов

Спикеры:

Александр Кареевский, экономический обозреватель, телеканал Россия 24

Андрей Русецкий, управляющий активами, руководитель направления Advisory

Владимир Тихомиров, главный экономист, BCS Global Markets

Тимур Рахимов, руководитель департамента структурных продуктов,

БКС Капитал

Сергей Филяев, начальник клиентского отдела, ПАО Московская Биржа

Андрей Дроздов, генеральный директор, СК «БКС Страхование жизни»

Онлайн-конференция состоится 31 марта в 11:00 мск.

В ходе конференции у вас будет возможность задать свои вопросы в комментариях к видео.

Прямая трансляция будет доступна здесь

БКС. Мир инвестиций.

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Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами