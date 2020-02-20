В рейтинге по качеству жизни Новосибирская область на 22 месте в России

Эксперты СК «Сбербанк Страхование» составили рейтинг российских регионов по качеству жизни, проанализировав 70 показателей, характеризующих основные аспекты качества жизни. Среди них уровень доходов жителей, жилищные условия и безопасность проживания. Отмечается, что Новосибирская область считается одним из самых благополучных российских регионов и занимает 22 место в рейтинге. Интересно, что сами жители Новосибирска и области многое делают для того, чтобы жить в комфорте. По данным СК «Сбербанк страхование», они чаще, чем жители других регионов, страхуют свое жилье от непредвиденных обстоятельств — регион входит в ТОП-15 регионов России по количеству застрахованных квартир.

— Средняя стоимость страхования в регионе составляет 2 913 рублей в год, это 243 рубля в месяц — стоимость двух чашек кофе. Но если в квартире случится пожар или ее затопит, владелец получит страховое возмещение ущерба в пределах установленных лимитов, — отмечает операционный директор ООО СК «Сбербанк страхование» Василий Александров.

По его словам, в целом по России данные по страхованию жилья во многом коррелируют с рейтингом регионов по качеству жизни. Так, самым благополучным регионом стала Москва — и она же занимает первое место по количеству застрахованного жилья. Второй по качеству жизни — Санкт-Петербург (3 место по страхованию жилья), третий — Московская область (2 место по страхованию). Также в ТОП-15 регионов, где россияне страхуют жилье чаще всего, входят Краснодарский и Пермский края, Татарстан и Башкирия, Новосибирская, Самарская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская, Иркутская, Воронежская и Саратовская области.

По данным СК «Сбербанк страхование», самые частые неприятности, которые случаются с жильем, — это заливы при коммунальных авариях, на них приходится 70% от доли рисков по страховым случаям. Средняя стоимость ущерба от залива составляет примерно 100-150 тыс. рублей. Пожары составляют 11% от всех рисков, однако выплаты по ним обычно более крупные (в среднем около 400 тыс. рублей), поскольку огонь, как правило, уничтожает бОльшую часть имущества. Выплаты в связи с кражей имущества в среднем составляют около 200 тыс.руб.

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