Площадку по откорму крупного рогатого скота создадут в регионе

Формирование системы кооперации с сельхозтоваропроизводителями и инициативу создания площадки для специализированного откорма скота для развития мясного скотоводства в Новосибирской области рассмотрели в правительстве, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заместитель губернатора Новосибирской области Вячеслав Ярманов напомнил, что животноводство играет значимую роль в обеспечении продовольственной безопасности нашего региона.

— В специализированном мясном скотоводстве у Новосибирской области позиции скромнее, чем в молочном, но имеются колоссальные резервы по наращиванию численности мясного скота и значительного увеличения производства мяса говядины. Только за 2013-2019 годы за счет реализации ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства на территории Новосибирской области» достигнуты видимые успехи в этом стратегическом направлении. За этот период поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей увеличено на 20 тысяч голов, поголовье мясных коров на 10,5 тысяч голов, — отметил Вячеслав Ярманов.

Замгубернатора также отметил, что одним из сдерживающих факторов ускоренного развития специализированного мясного скотоводства является недостаточность современной производственно-технологической базы по откорму скота, его убою и глубокой переработки.

Отмечается, что участники совещания рассмотрели вопрос о создании специализированной площадки по откорму крупного рогатого скота, а также механизмах взаимодействия с сельскохозяйственными товаропроизводителями на основе кооперации. Было принято решение создать рабочую группу, приступить к созданию такой площадки и реализации проекта вертикально интегрированного комплекса по развитию мясного скотоводства с вовлечением в эту работу действующих сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств, а также личных подсобных хозяйств с применением элементов кооперации.

Ранее, в правительстве региона уже говорили о проблеме отсутствия откормочных пунктов для молодняка крупного рогатого скота. Отмечалось, что в 2019 году минсельхоз предусматривал на эти цели в областном бюджете субсидии, которые планировалось направить на компенсацию прямых понесенных затрат на строительство откормочных площадок (с единовременным содержанием не менее 5 тысяч голов) с убойным пунктом и последующей переработкой. По оценкам экспертов ведомства, эти объемы позволили бы предпринимателям выйти на уровень рентабельности. Тогда предполагалось перераспределить средства на эти цели с существующих лимитов господдержки мясного скотоводства.

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