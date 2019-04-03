 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%

  • 03/04/2019, 12:38
В результате ипотечный портфель банка с начала года увеличился на 3% .

Банк ВТБВТБ по итогам первых двух месяцев 2019 года нарастил объем ипотечных продаж до 93,8 млрд рублей, что на 60,5% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Количество выданных кредитов выросло на 47%, до 39 тысяч. В результате ипотечный портфель банка с начала года увеличился на 3% и по состоянию на 1 марта составил 1,44 трлн рублей.

Порядка 38% от общего числа кредитов оформлены на приобретение квартир в новостройках. При этом на рынке недвижимости Москвы и области средняя сумма в рамках новых выдач составила около 4,4 млн рублей, в других регионах – около 2,1 млн. На рынке вторичного жилья – 4,3 и 1,9 млн рублей соответственно.

Высоким спросом у клиентов пользуется программа «Больше метров – ниже ставка». За два месяца текущего года квартиры площадью более 65 кв. м приобрели 3,5 тысячи человек, оформив кредиты на 12,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдач по программе вырос в 1,5 раза.

Клиентам по-прежнему интересно рефинансирование ипотеки. За два месяца 2019 года 4 тысячи ипотечных заемщиков уменьшили ставку по действующему кредиту, общая сумма выдач в рамках программы составила 9 млрд рублей. По сравнению с январем-февралем прошлого года данный показатель вырос на 9%. Доля продукта в общих выдачах банка составила 9,5%.

В ПАО «Банк ВТБ» ипотечный кредит можно оформить на срок до 30 лет, максимальная сумма – 60 млн рублей. У клиентов, которые являются пользователями дебетовых или кредитных карт ВТБ «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заёмщик», есть возможность снизить ставку по ипотечному кредиту в размере до 0,6 п.п.

Клиенты могут рефинансировать свой кредит в другом банке и получить дополнительные кредитные средства на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Для этого не требуется согласие на сделку от текущего кредитора, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Размер нового кредита при рефинансировании может составлять до 85% от стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Кошкины предложили кредиторам мировое

Кошкины предложили кредиторам мировое

03/04/2019, 15:53
За его заключение проголосовал Сбербанк. Экс-владельцы «Сибмоста» должны ему более 3 млрд рублей.
Водные биологические ресурсы передали минсельхозу

Водные биологические ресурсы передали минсельхозу

03/04/2019, 15:25
Соответствующее постановление подписал губернатор Новосибирской области.
ГК «ПИК» может зайти в Новосибирск через франшизу

ГК «ПИК» может зайти в Новосибирск через франшизу

03/04/2019, 14:00
Компания заявляет о готовности помогать франчайзи с получением проектного финансирования.

Актуальный разговор

Вячеслав Куц

На основе биометрии активно формируются цифровые сервисы

Все материалы
Новости

Развитие СО РАН должно быть синхронизировано с нацпроектом «Наука»

03/04/2019, 18:41

Городские дни науки продлятся в Новосибирске полтора месяца

03/04/2019, 18:37

«Сибиар» решил заняться производством сельхозтехники

03/04/2019, 18:10

Вопросы строительства домов в комплексе «Деловой квартал» обсудили в Новосибирске

03/04/2019, 17:51

МЖК «Энергетик» будет выделен земельный участок без торгов

03/04/2019, 17:07

Кошкины предложили кредиторам мировое

03/04/2019, 15:53

Водные биологические ресурсы передали минсельхозу

03/04/2019, 15:25

ГК «ПИК» может зайти в Новосибирск через франшизу

03/04/2019, 14:00

Новосибирские школьники протестируют интеллектуальную ИТ-платформу по профориентации

03/04/2019, 13:27

В «РЭС» на 24% увеличилось количество заключенных договоров на подключение

03/04/2019, 12:26

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска