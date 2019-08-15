Одним потенциальным мэром в Новосибирске стало меньше

Решением горизбиркома кандидат на пост мэра Новосибирска от партии «Великое Отечество», замдиректора МУП «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин снят с выборной дистанции. Члены комиссии аргументировали данное решение вердиктом Верховного суда России по иску Минюста РФ о приостановлении деятельности данной партии.

— Исковое заявление подлежит удовлетворению с учетом того, что требование о приостановлении деятельности партии на срок 5 месяцев предъявлено в суд федеральным уполномоченным органом, — говорится в тексте решения, размещенном на сайте Верховного суда РФ. —Учитывая, что региональные и местные отделения партии являются ее структурными подразделениями, действующими на основании Устава и обладающими в соответствии с ним правом принимать участие в выборах, в случае приостановления деятельности партии, деятельность ее региональных отделений и структурных подразделений также приостанавливается на срок приостановления деятельности партии.

Данное решение было направлено в ЦИК РФ, а оттуда в рекомендательном порядке «спущено» на уровень муниципального избиркома.

— Регистрация кандидатов должна быть аннулирована избиркомами, зарегистрировавшими кандидатов в соответствии с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», — заявила в своем докладе на заседании председатель избиркома Новосибирска Тамара Краткая. — По поводу решения суда мы подняли документы — копию решения от 28 мая. На это решение была подана апелляция, и 25 июля принято апелляционное решение. Суд оставил решение о приостановлении деятельности партии «Великое Отечество» без изменений. Решение об аннулировании регистрации кандидата должно быть принято соответствующей комиссией в короткие сроки. Это нам предписывает ЦИК.

В региональном отделении «Великого Отечества» с этим не согласны. Как прокомментировал редакции руководитель партийного реготделения Алексей Кабанов, приостановить деятельность отделений партии, от которых уже выдвинуты и зарегистрированы кандидаты на участие в выборах, следует только по прошествии выборов.

— Решение суда апелляционной инстанции вступило в силу только в конце июля, когда по России уже были зарегистрированы кандидаты, — рассказывает Кабанов. — Партия уже принимала участие в выборах. Верховный суд не принял это во внимание. В законе о политических партиях сказано, что деятельность партии не может быть приостановлена в предвыборный период, за исключением ряда условий, если партия, к примеру, экстремистская. Мы под эту категорию не подпадаем.

По словам Кабанова, имеет место юридический прецедент.

— Если бы решение вступило в силу до регистрации кандидатов, вопросов бы не было, — говорит руководитель партийного отделения. —Если бы свое решение Верховный суд скорректировал, указав, что деятельность партии приостанавливается после такого-то числа (оглашения результатов выборов), то никакой коллизии бы не было. А сейчас создалась правовая коллизия: решение Верховного суда противоречит закону о политических партиях и нарушает конституционные права гражданина на участие в выборах, затрагивает интересы тех граждан, которые поддерживали данного кандидата.

При этом, по словам собеседника издания, горизбирком в плане лишения по итогам суда регистрации от партии оказался «впереди планеты всей». Партийных кандидатов в органы власти в других регионах это пока не затронуло.

— Я обзвонил все регионы, где зарегистрированы кандидаты от партии, например, в Перми, Ростове, — говорит Кабанов. — На текущий момент ни в одном из них, кроме Новосибирска, нет такого, чтобы избирком отменил регистрацию. Попросил всех отзвониться, если будут аналогичные действия в отношении их кандидатов. Ни один регион не отзвонился.

Как предположил в комментарии изданию Александр Трушакин, возможной причиной столь поспешного решения о его снятии, стали нарушения избирательного законодательства со стороны одного из участников выборной гонки — административный ресурс. Об этом Трушакин ранее неоднократно сообщал в жалобах в избирком и в правоохранительный органы. Одно из них, по словам собеседника издания, касается незаконно выпущенной и распространяемой агитпродукции.

— Мы обнаружили на ДК «Металлург» его плакаты, изготовленные непонятно когда, оплаченные не из избирательного фонда, с фотографией,— рассказывает Трушакин. — Однозначно — это нарушение избирательного законодательства. Аналогичный плакат мы изъяли в аптеке на Котовского. Такие плакаты висят по всей сети муниципальных аптек. И уже утром следующего дня мне звонят и сообщают, что состоится заседание избирательной комиссии по поводу аннулирования моей кандидатуры.

Другое нарушение, на которое члены штаба уже снятого с выборов кандидата от «Великого Отечества» обратили внимание, — это использование служебного положения соперника по выборам, являющимся должностным лицом, в агитационных целях.

— Кандидат прибыл на свое агитмероприятие на служебной машине, — говорит Трушакин. — Раз он должностное лицо, то после 18 часов у него рабочий день заканчивается, и он не имеет права перемещаться на служебном автомобиле на выборное мероприятие. А он приехал на служебном автомобиле, оплатил работу водителя, который закреплен за ним как за сотрудником органов власти.

При этом, по мнению собеседника издания, немало вопросов вызвала и позиция членов муниципальной комиссии

— Когда только началось заседание комиссии, ее председатель, госпожа Краткая, объявила, что члены комиссии пришли с уже заранее согласованным решением, — говорит экс-кандидат. — Ссылаются на то, что кто-то из ЦИКа направил письмо с рекомендацией. Спрашиваю: «Где официально заверенное решение Верховного суда?» Говорят: «На сайте». Сайт не имеет заверенной электронной подписи, это как надпись на заборе.

Реготделение партии подало надзорную жалобу на судебное решение, которую, согласно нормам законодательства, Президиум Верховного суда должен рассмотреть до 21 августа.

— Президиум должен будет меня восстановить, есть закон прямого действия, — говорит Трушакин. — Когда восстановлюсь, инициирую отмену результатов выборов, потому что было нарушено равенство кандидатов. Реально могу сказать, что избирательная комиссия напрягла город на 100 млн рублей, потому что выборы будут отменены.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября.

В настоящий момент зарегистрированы и допущены до участия в выборах координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус («Российский общественный союз»), гендиректор ООО «Адвокат — плюс» Александр Гультяев («Возрожление России»), экс-заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат Заксобрания области Дарья Украинцева («Зеленые»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), руководитель реготделения партии «Коммунисты России» Сергей Лоскутов» и гендиректор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

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