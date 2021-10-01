В Республике Бурятия построят первый all inclusive глэмпинг

Республика Бурятия привлекла частные инвестиции для строительства глэмпинга, действующего по формату «всё включено». На Байкале появится вторая площадка сети люксовых палаточных лагерей «Под небом», первая — расположена в Москвой области. Номерной фонд туристического объекта составит 25 комфортабельных, обогреваемых тентов-палаток с панорамным обозрением.

Открытие глэмпинга планируется к началу летнего туристического сезона 2022 года.

В настоящее время подходят к концу работы по выбору места на берегу озера Байкал со стороны Бурятии, где будет возведен объект. Это будет первый байкальский глэмпинг (от англ. Glamping — гламурный кемпинг), в котором реализуется концепция all inclusive, полюбившаяся российским туристам во многих курортных странах. Глэмпинг предоставит трехразовое питание по принципу a la carte от известных шеф-поваров, которые на протяжении всего туристического сезона будут создавать кулинарные шедевры. Вместе с тем в стоимость проживания включат водные развлечения (прогулка на катере, вейк-борд, сап-борд и др.), а также фитнес-активности, занятия по медитации и йоге.

— Для региона это не только инвестиции, но и создание новых рабочих мест, так как на поддержание работоспособности глэмпинга требуется команда не менее чем из 20 человек, и трудно подсчитать сколько товаров и услуг будет заказано у малого и среднего бизнеса, — прокомментировал генеральный директор ООО «Родной туризм» Антон Сержантов.

Глэмпинг строится из легковозводимых некапитальных конструкций, которые не наносят вред окружающей среде ни на этапе строительства, ни на этапе приема гостей. Успешный опыт раздельного сбора и утилизации отходов, бережного отношения к водным ресурсам, который был отработан на территории тентового лагеря на берегу Пестовского водохранилища в Московской области будет транслирован и усовершенствован на байкальском объекте.