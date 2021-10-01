Сибирь, монамур: где отдохнули новосибирцы этим летом

Самые желанные места для путешествий у жителей региона в 2021 году – Алтай, Хакасия, Тува, Томск и Красноярск. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав миграцию мобильного трафика своих абонентов этим летом.

Растущий интерес новосибирцев к поездкам в близлежащие регионы наблюдается уже 4 сезон. В среднем каждый 5 житель Новосибирской области отправляется за впечатлениями в соседние края. В этом году абоненты МегаФона сгенерировали в сибирских путешествиях 95% от общего трафика в поездках по стране. Активнее всего отдыхающие общались по телефону и онлайн в июле и августе – это самый популярный период для летних отпусков в регионе.

Республика Алтай — бессменный фаворит для отдыха. Каждый летний сезон трафик в поездках к берегам Катуни увеличивается в среднем в 1,7 раза, алтайской природой приезжают вдохновляться более 30% новосибирцев от общего числа сибирских путешественников. Гастрономическим приключениям в Красноярске и культурно-образовательному туризму в Томске и отдают предпочтение 9% и 7% новосибирцев соответственно.

78% жителей области на отдыхе традиционно пользовались смартфонами, которые год к году становятся незаменимыми в поездках благодаря своей мультифункциональности. Самым путешествующим стал Huawei Honor 10 Lite. Популярными моделями в дороге также были Apple iPhone 11 и Apple iPhone 7. С 2018 года мобильный трафик в летних поездках по Сибири увеличился в пять раз и составил 1600 ТБ.